Consumo diario de huevos

Lo que nadie le dice sobre comer huevos todos los días; hablan los expertos

Descubra cómo el consumo diario de huevos puede afectar su salud y qué dicen los estudios científicos recientes.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
11 de marzo de 2026, 12:30 p. m.
Expertos indican que comer un huevo al día es seguro para la mayoría de adultos sanos, según estudios recientes
Expertos indican que comer un huevo al día es seguro para la mayoría de adultos sanos, según estudios recientes Foto: Getty Images/iStockphoto

Comer un huevo todos los días no es perjudicial para la mayoría de adultos sanos, y la ciencia incluso señala posibles beneficios si se integra en una dieta equilibrada.

¿Cómo afecta el consumo de café en la salud? Un par de tazas al día pueden reducir riesgos cardiovasculares

Comer huevos todos los días: lo que dice la ciencia

Durante décadas el huevo ha estado en el centro de un debate nutricional intenso: ¿aliado saludable o factor de riesgo para el corazón?

La razón principal de la controversia es su contenido en colesterol.

Cada huevo entero aporta aproximadamente 186–200 mg de colesterol dietético, lo que llevó en el pasado a recomendaciones estrictas para limitar su consumo.

Salud

Medicar las emociones, ¿realmente se necesitan los antidepresivos?

Salud

Invima ordena el retiro de producto infantil por registro falso: alerta sanitaria

Salud

Nuevo estudio señala cuáles son los efectos de la reducción de jornada en la salud

Salud

Ministerio de Salud desmiente supuesta suspensión de tratamientos críticos: se garantiza continuidad en toda Colombia

Salud

Nuevo reto viral promueve el consumo excesivo de acetaminofén. Autoridades alertan

Salud

Alerta de salud en Panamá: 150.000 personas padecen enfermedad renal y miles requieren diálisis

Tecnología

Estudio científico reveló la verdadera razón por la que aparecen las canas y no sería solo la edad

Mejor Colombia

Un país con menos hijos… ¿y qué pasará con el campo?

Opinión

Les vale huevo

Mejor Colombia

Pollo y huevo, las proteínas que siguen reinando en las mesas de los colombianos

Sin embargo, la evidencia científica acumulada en los últimos años ha matizado profundamente esa postura.

Una de las revisiones más amplias publicadas en la literatura médica registrada en Pubmed, analizó 55 estudios prospectivos que abarcan a casi 2,8 millones de personas y evaluó la relación entre el consumo de huevos, colesterol dietético y mortalidad por cualquier causa, cardiovascular y por cáncer.

Los resultados mostraron que cada huevo adicional diario se asoció con un ligero aumento del riesgo de mortalidad total y por cáncer, pero no con mortalidad por enfermedades cardiovasculares, aunque las asociaciones fueron pequeñas y con heterogeneidad entre estudios.

Otros análisis publicados en la página sciencedirect.com, centrados específicamente en resultados cardiovasculares, también pintan un panorama complejo.

Una meta‑análisis de 23 estudios con más de 1.4 millones de participantes no encontró una asociación significativa entre consumir más de un huevo al día y el riesgo global de enfermedades cardiovasculares.

Más aún, en ese conjunto de datos el consumo más alto de huevos se asoció con una reducción del riesgo de enfermedad coronaria.

En cohortes de países asiáticos, como la China Kadoorie Biobank, se observó que las personas que consumían huevos diariamente tuvieron un menor riesgo de hemorragia cerebral y ciertos eventos coronarios en comparación con quienes consumían huevos con menos frecuencia

Sin embargo, estos resultados también dependen de muchos factores como dieta general, estilo de vida y genética.

Huevos revueltos
El consumo moderado de huevos forma parte de una dieta equilibrada, según estudios reciente Foto: Getty Images

Recientemente, un estudio prospectivo en adultos mayores (parte del proyecto ASPREE), encontró que consumir huevos entre 1 y 6 veces por semana se asociaba con una reducción del 29 % en el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, en comparación con los que rara vez consumían huevos.

Si bien esta investigación no se centró exclusivamente en el consumo diario, sugiere que una ingesta regular de huevos no es perjudicial.

Evidencia clínica indica que el consumo moderado de huevos no necesariamente eleva los niveles de colesterol “malo” (LDL) en la sangre, de forma perjudicial en la mayoría de las personas, y a menudo mejora el perfil de colesterol “bueno” (HDL).

Aunque la mayoría de estudios recientes muestran que comer huevos a diario es seguro para adultos sanos, algunas investigaciones más antiguas sugieren precaución.

Además, investigaciones más recientes como las registradas en Nature, sugieren que las asociaciones entre huevo y salud no siempre son directas.

Existe un beneficio ligero en rangos bajos de consumo, pero incremento de riesgo cuando se excede cierto nivel, especialmente en personas con condiciones metabólicas como diabetes, obesidad o dislipidemia.

En definitiva, el huevo puede formar parte de una dieta saludable diaria para la mayoría de adultos.

Sin embargo, conviene considerar el asesoramiento profesional cuando existen riesgos cardiovasculares elevados.