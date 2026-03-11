Comer un huevo todos los días no es perjudicial para la mayoría de adultos sanos, y la ciencia incluso señala posibles beneficios si se integra en una dieta equilibrada.

Comer huevos todos los días: lo que dice la ciencia

Durante décadas el huevo ha estado en el centro de un debate nutricional intenso: ¿aliado saludable o factor de riesgo para el corazón?

La razón principal de la controversia es su contenido en colesterol.

Cada huevo entero aporta aproximadamente 186–200 mg de colesterol dietético, lo que llevó en el pasado a recomendaciones estrictas para limitar su consumo.

Sin embargo, la evidencia científica acumulada en los últimos años ha matizado profundamente esa postura.

Una de las revisiones más amplias publicadas en la literatura médica registrada en Pubmed, analizó 55 estudios prospectivos que abarcan a casi 2,8 millones de personas y evaluó la relación entre el consumo de huevos, colesterol dietético y mortalidad por cualquier causa, cardiovascular y por cáncer.

Los resultados mostraron que cada huevo adicional diario se asoció con un ligero aumento del riesgo de mortalidad total y por cáncer, pero no con mortalidad por enfermedades cardiovasculares, aunque las asociaciones fueron pequeñas y con heterogeneidad entre estudios.

Otros análisis publicados en la página sciencedirect.com, centrados específicamente en resultados cardiovasculares, también pintan un panorama complejo.

Una meta‑análisis de 23 estudios con más de 1.4 millones de participantes no encontró una asociación significativa entre consumir más de un huevo al día y el riesgo global de enfermedades cardiovasculares.

Más aún, en ese conjunto de datos el consumo más alto de huevos se asoció con una reducción del riesgo de enfermedad coronaria.

En cohortes de países asiáticos, como la China Kadoorie Biobank, se observó que las personas que consumían huevos diariamente tuvieron un menor riesgo de hemorragia cerebral y ciertos eventos coronarios en comparación con quienes consumían huevos con menos frecuencia

Sin embargo, estos resultados también dependen de muchos factores como dieta general, estilo de vida y genética.

El consumo moderado de huevos forma parte de una dieta equilibrada, según estudios reciente Foto: Getty Images

Recientemente, un estudio prospectivo en adultos mayores (parte del proyecto ASPREE), encontró que consumir huevos entre 1 y 6 veces por semana se asociaba con una reducción del 29 % en el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, en comparación con los que rara vez consumían huevos.

Si bien esta investigación no se centró exclusivamente en el consumo diario, sugiere que una ingesta regular de huevos no es perjudicial.

Evidencia clínica indica que el consumo moderado de huevos no necesariamente eleva los niveles de colesterol “malo” (LDL) en la sangre, de forma perjudicial en la mayoría de las personas, y a menudo mejora el perfil de colesterol “bueno” (HDL).

Aunque la mayoría de estudios recientes muestran que comer huevos a diario es seguro para adultos sanos, algunas investigaciones más antiguas sugieren precaución.

Además, investigaciones más recientes como las registradas en Nature, sugieren que las asociaciones entre huevo y salud no siempre son directas.

Existe un beneficio ligero en rangos bajos de consumo, pero incremento de riesgo cuando se excede cierto nivel, especialmente en personas con condiciones metabólicas como diabetes, obesidad o dislipidemia.

En definitiva, el huevo puede formar parte de una dieta saludable diaria para la mayoría de adultos.

Sin embargo, conviene considerar el asesoramiento profesional cuando existen riesgos cardiovasculares elevados.