Salud

¿Cómo afecta el consumo de café en la salud? Un par de tazas al día pueden reducir riesgos cardiovasculares

Un estudio observacional sugiere que el consumo moderado de café con cafeína podría asociarse con menor riesgo de insuficiencia cardíaca.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
10 de febrero de 2026, 2:48 p. m.
Una taza de café con cafeína podría estar asociada con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca cuando se consume con moderación.
Una taza de café con cafeína podría estar asociada con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca cuando se consume con moderación. Foto: Getty Images

Investigaciones epidemiológicas muestran que beber café podría tener un efecto protector sobre el corazón, aunque no sustituye hábitos saludables comprobados.

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

El consumo de café y su posible relación con la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca

Durante décadas, el café ha sido objeto de debate en la comunidad científica y médica debido a sus efectos sobre el sistema cardiovascular.

Mientras algunas creencias populares han asociado su consumo con palpitaciones o aumento de la presión arterial, investigaciones recientes han comenzado a mostrar una perspectiva más matizada.

Bajo esta nueva visión, se ha ido sugiriendo que el café, especialmente el que contiene cafeína, podría tener efectos protectores sobre el corazón.

Salud

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Salud

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

Salud

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

Salud

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

Salud

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

Salud

Medicina personalizada y detección temprana transforman la lucha contra el cáncer: los tipos que más impactarán en 2030

Salud

Día Mundial Contra el Cáncer: aumento de nuevos casos en Colombia, un desafío para la salud pública

Macroeconomía

Afidro hizo un llamado al Gobierno Nacional por situación de la Nueva EPS: “Se convirtió en una emergencia humanitaria”

Estados Unidos

Retiran del mercado productos de la reconocida marca M&M’s en Estados Unidos

Tecnología

Nuevo estudio revela detalle sorprendente sobre las freidoras de aire que cambia lo que creíamos saber

Un análisis publicado por la American Heart Association examinó datos provenientes de tres grandes estudios epidemiológicos: el Framingham Heart Study, el Atherosclerosis Risk in Communities Study y el Cardiovascular Health Study.

En conjunto, estas investigaciones incluyeron a más de 21.000 adultos seguidos durante aproximadamente diez años, con el objetivo de identificar factores asociados al riesgo de insuficiencia cardíaca.

Los resultados mostraron una relación consistente entre el consumo de café con cafeína y una menor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca a largo plazo.

Se observó una reducción del riesgo que variaba entre el 5 % y el 12 % por cada taza consumida diariamente en algunos estudios.

En otros casos, se detectó una disminución significativa del riesgo entre quienes bebían dos o más tazas al día, en comparación con quienes no consumían café.

Un hallazgo relevante fue que este efecto protector no se observó con el café descafeinado, lo que sugiere que la cafeína podría desempeñar un papel clave en la reducción del riesgo.

Sin embargo, los investigadores enfatizan que estos resultados no implican una recomendación clínica directa para aumentar el consumo de café como estrategia preventiva principal.

Factores como el ejercicio, la pérdida de peso y el abandono del tabaco tienen una evidencia mucho más sólida en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, los expertos advierten que el consumo de café debe mantenerse dentro de niveles moderados.

Café
El consumo moderado de café forma parte de una dieta saludable y podría tener beneficios para la salud del corazón, según estudios observacionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un par de tazas de café pueden hacer parte de una dieta saludable

Las guías dietéticas federales señalan que entre tres y cinco tazas de café negro al día pueden formar parte de una dieta saludable, pero las bebidas con alto contenido de azúcar, grasa o calorías pueden contrarrestar sus posibles beneficios.

También se destaca que la cafeína es un estimulante que, en exceso, puede causar problemas como insomnio, nerviosismo o alteraciones del ritmo cardíaco.

En conclusión, la evidencia científica disponible sugiere que el consumo moderado de café con cafeína podría asociarse con una menor incidencia de insuficiencia cardíaca, aunque esta relación es observacional y no implica causalidad directa.

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

El café puede formar parte de un estilo de vida saludable cuando se consume con moderación y dentro de un patrón dietético equilibrado.

Sin embargo, esto no sustituye las medidas preventivas clásicas recomendadas por la medicina cardiovascular, como la actividad física regular, una alimentación balanceada y el control de factores de riesgo.

Más de Salud

EE.UU.

¿Cómo afecta el consumo de café en la salud? Un par de tazas al día pueden reducir riesgos cardiovasculares

Foto de referencia sobre tapabocas

Alerta en Bogotá por pico respiratorio que se viene, ¿volverá el tapabocas?

Café

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali.

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia

Cáncer: estos son los principales factores de riesgo en hombres y mujeres, según la OMS

Ellos dicen que el Acuerdo 340 contradice la Constitución de 1991.

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

La detección temprana y tratamientos individualizados están cambiando los resultados frente a los cánceres con mayor impacto en 2030.

Medicina personalizada y detección temprana transforman la lucha contra el cáncer: los tipos que más impactarán en 2030

La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia

Día Mundial Contra el Cáncer: aumento de nuevos casos en Colombia, un desafío para la salud pública

Las células CAR T se reprograman y se concentran en atacar específicamente el tumor.

Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según estudio de la OMS

Leche materna

Le dicen a MinSalud que la leche de una madre en duelo no pierde propiedades nutricionales, a propósito de polémico proyecto

Noticias Destacadas