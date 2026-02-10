Investigaciones epidemiológicas muestran que beber café podría tener un efecto protector sobre el corazón, aunque no sustituye hábitos saludables comprobados.

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

El consumo de café y su posible relación con la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca

Durante décadas, el café ha sido objeto de debate en la comunidad científica y médica debido a sus efectos sobre el sistema cardiovascular.

Mientras algunas creencias populares han asociado su consumo con palpitaciones o aumento de la presión arterial, investigaciones recientes han comenzado a mostrar una perspectiva más matizada.

Bajo esta nueva visión, se ha ido sugiriendo que el café, especialmente el que contiene cafeína, podría tener efectos protectores sobre el corazón.

Un análisis publicado por la American Heart Association examinó datos provenientes de tres grandes estudios epidemiológicos: el Framingham Heart Study, el Atherosclerosis Risk in Communities Study y el Cardiovascular Health Study.

En conjunto, estas investigaciones incluyeron a más de 21.000 adultos seguidos durante aproximadamente diez años, con el objetivo de identificar factores asociados al riesgo de insuficiencia cardíaca.

Los resultados mostraron una relación consistente entre el consumo de café con cafeína y una menor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca a largo plazo.

Se observó una reducción del riesgo que variaba entre el 5 % y el 12 % por cada taza consumida diariamente en algunos estudios.

En otros casos, se detectó una disminución significativa del riesgo entre quienes bebían dos o más tazas al día, en comparación con quienes no consumían café.

Un hallazgo relevante fue que este efecto protector no se observó con el café descafeinado, lo que sugiere que la cafeína podría desempeñar un papel clave en la reducción del riesgo.

Sin embargo, los investigadores enfatizan que estos resultados no implican una recomendación clínica directa para aumentar el consumo de café como estrategia preventiva principal.

Factores como el ejercicio, la pérdida de peso y el abandono del tabaco tienen una evidencia mucho más sólida en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, los expertos advierten que el consumo de café debe mantenerse dentro de niveles moderados.

El consumo moderado de café forma parte de una dieta saludable y podría tener beneficios para la salud del corazón, según estudios observacionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un par de tazas de café pueden hacer parte de una dieta saludable

Las guías dietéticas federales señalan que entre tres y cinco tazas de café negro al día pueden formar parte de una dieta saludable, pero las bebidas con alto contenido de azúcar, grasa o calorías pueden contrarrestar sus posibles beneficios.

También se destaca que la cafeína es un estimulante que, en exceso, puede causar problemas como insomnio, nerviosismo o alteraciones del ritmo cardíaco.

En conclusión, la evidencia científica disponible sugiere que el consumo moderado de café con cafeína podría asociarse con una menor incidencia de insuficiencia cardíaca, aunque esta relación es observacional y no implica causalidad directa.

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

El café puede formar parte de un estilo de vida saludable cuando se consume con moderación y dentro de un patrón dietético equilibrado.

Sin embargo, esto no sustituye las medidas preventivas clásicas recomendadas por la medicina cardiovascular, como la actividad física regular, una alimentación balanceada y el control de factores de riesgo.