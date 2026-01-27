Salud

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

Cada vez más instituciones apuestan por dietas de origen vegetal como una estrategia para mejorar el bienestar y el rendimiento diario.

Redacción Salud
27 de enero de 2026, 5:45 p. m.
Una alimentación basada en plantas gana espacio en instituciones y espacios laborales en Colombia.
Una alimentación basada en plantas gana espacio en instituciones y espacios laborales en Colombia. Foto: Cortesía Alimentando el Mañana

Mejorar la alimentation se ha convertido en una prioridad en Colombia, donde el consumo de dietas basadas en plantas emerge como una herramienta clave para fortalecer la salud, prevenir enfermedades y potenciar el desarrollo laboral.

La alimentación de origen vegetal se consolida como aliada del bienestar y el rendimiento

Enero suele marcar el inicio de nuevos propósitos. Comer mejor, cuidar la salud y mejorar el rendimiento laboral aparecen cada año entre las metas más repetidas por miles de personas en Colombia.

En ese contexto, una alimentación equilibrada, con mayor protagonismo de frutas, verduras, legumbres, semillas y otros alimentos de origen vegetal, se consolida como una aliada clave para elevar la calidad de vida y el desempeño diario.

Bajo esta premisa trabaja Alimentando el Mañana, un programa que brinda acompañamiento gratuito a instituciones públicas y privadas de todo el país.

El objetivo es el de fortalecer la oferta de opciones alimentarias más saludables para trabajadores, estudiantes y colaboradores, para promover un bienestar integral.

“Una alimentación con fuerte énfasis en el consumo de plantas, bien planificada y equilibrada, no solo aporta los nutrientes necesarios para una vida saludable, sino que también tiene un impacto positivo en la productividad, el bienestar y la prevención de enfermedades a largo plazo”, señala Carolina Escobar, líder de Política Alimentaria de Alimentando El Mañana.

Las dietas de origen vegetal se consolidan como una estrategia de bienestar en Colombia.
Las dietas de origen vegetal se consolidan como una estrategia de bienestar en Colombia. Foto: Cortesía de Alimentando el Mañana

Alimentación vegetal y prevención de enfermedades

La evidencia científica respalda estos beneficios.Diversos estudios han demostrado que aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, y reducir la ingesta de productos de origen animal, puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles altamente prevalentes en Colombia.

De esta manera, enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer pueden ser controlados a tiempo e incluso evitar su aparición.

Además del impacto en la salud física, este tipo de alimentación se asocia con mayores niveles de energía, concentración y bienestar general, factores estrechamente vinculados al rendimiento laboral y académico.

“Muchas de las enfermedades más frecuentes en el país están relacionadas con el estilo de vida y los patrones alimentarios actuales. Incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal y disminuir los de origen animal es una estrategia efectiva y accesible para mejorar la salud pública”, explica Escobar.

Investigaciones científicas recientes publicadas en PubMed indican que la adopción de dietas predominantemente basadas en plantas, ricas en frutas y verduras variadas, legumbres y cereales integrales, podría prevenir millones de muertes evitables cada año.

La razón de esto es que se logra mejorar indicadores clave como la salud cardiovascular, los niveles de colesterol y la presión arterial.

Una alimentación basada en plantas gana espacio en instituciones y espacios laborales en Colombia.

Más salud y productividad: la alimentación basada en plantas gana terreno

