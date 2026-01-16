Harald Zur Hausen, reconocido por sus investigaciones en virología oncológica, alertó que el consumo frecuente de carne de vacuno y algunos productos lácteos puede aumentar significativamente el riesgo de cáncer, especialmente el colorrectal, y recomendó moderar su ingesta.

Harald Zur Hausen y la advertencia sobre el consumo de carne de vacuno

Recientemente, el premio Nobel de Medicina Harald Zur Hausen, galardonado en 2008 por sus descubrimientos en virología oncológica, ha vuelto a poner en el centro del debate público la relación entre carne roja, incluida la de vacuno, y el riesgo de cáncer, en especial el cáncer colorrectal.

En declaraciones recogidas en diversos medios de comunicación como La Vanguardia, Hausen subrayó que “definitivamente, el consumo de carne de origen vacuno es un factor de riesgo elevado para el cáncer de colon” .

Además, relacionó las diferencias geográficas en tasas de esta enfermedad con patrones de consumo alimentario, citando los casos de Japón, Corea del Sur e India como ejemplos contrastantes.

La advertencia de Hausen no se limita a la carne de vacuno, pues también ha mencionado otros productos de origen bovino, como la leche, en relación con enfermedades crónicas y procesos celulares potencialmente asociados a tumores.

Su mensaje apunta no solo a la dieta, sino a la necesidad de profundizar en las causas biológicas subyacentes, incluidas posibles infecciones, factores genéticos y compuestos formados durante el procesamiento y cocción de alimentos.

Harald Zur Hausen, premio Nobel de Medicina, cuyo trabajo sobre factores biológicos en el cáncer coincide con las alertas de la OMS sobre el consumo de carne roja y procesada.

Evidencia científica y la posición de los organismos internacionales

Desde una perspectiva científica más amplia, la relación entre carne roja y cáncer es un tema de consenso matizado y en evolución.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica la carne roja como “probablemente carcinogénica para los humanos” (Grupo 2A) y la carne procesada como carcinógeno para los humanos (Grupo 1).

Lo anterior se basa en estudios epidemiológicos que observan asociaciones con cánceres como el colorrectal.

Estas conclusiones se apoyan en evidencia epidemiológica considerable: revisiones y metaanálisis de estudios prospectivos han encontrado asociaciones positivas entre un alto consumo de carne roja y diversas formas de cáncer, incluido el colorrectal, de mama y de hígado, así como entre carne procesada y cáncer colorrectal, colon y rectal, como se registra en un artículo de Pub Med.

Sin embargo, el vínculo causal directo aún no está establecido de forma concluyente.

La misma IARC reconoce que la evidencia para la carne roja es limitada, es decir, hay asociaciones observadas, pero no se ha descartado que confusión, sesgo u otros factores puedan influir.

La coincidencia entre la investigación del Nobel y las evaluaciones de organismos internacionales subraya la importancia de moderar la ingesta de carne de vacuno y productos lácteos, considerando tanto factores dietéticos como posibles agentes biológicos involucrados en el desarrollo de tumores.

En síntesis, la ciencia respalda la idea de que un alto consumo de carne de vacuno y, sobre todo, de carnes procesadas está asociado a un mayor riesgo de ciertos cánceres, particularmente el colorrectal.

No obstante, carece de una relación causal definitiva y los matices metodológicos que incluyen diferencias de dieta, estilo de vida y en la predisposición genética.

Los estudios del Nobel muestran cómo ciertos compuestos en la carne de vacuno y la leche pueden favorecer procesos celulares asociados al cáncer. “La carne de vacuno aumenta el riesgo de cáncer; cuidado con la leche”, enfatiza el Nobel.