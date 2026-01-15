Salud

El pedido que le hizo la OMS a Estados Unidos; alerta sobre peligro para el mundo

El próximo 22 de enero, el país norteamericano saldrá oficialmente del organismo, un año después de que notificara a la ONU su intención de abandonarlo.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 6:36 p. m.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Foto: AP

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, espera que Estados Unidos reconsidere su salida y se reincorpore a la organización, advirtiendo que la medida pone en peligro al país y al resto del mundo.

“Hay muchas cosas que se hacen a través de la OMS y que benefician a los Estados Unidos, especialmente en cuestiones de seguridad sanitaria. Por eso digo que Estados Unidos no puede estar seguro sin colaborar con la OMS”, ha apuntado Tedros en una rueda de prensa de este martes.

El próximo 22 de enero, Estados Unidos saldrá oficialmente de la OMS, un año después de que notificara a la ONU su intención de abandonar el organismo. Ahora, Tedros ha pedido a EEUU que reconsidere su postura y vuelva a formar parte de la organización. “Mi deseo es que lo reconsideren y que los Estados Unidos sigan colaborando con la OMS”, ha reiterado.

Respecto a la financiación de la OMS tras la salida de Estados Unidos, Tedros ha informado de que el presupuesto del organismo se ha estabilizado y que ya se ha recaudado cerca del 75 por ciento para el curso 2026-2027, quedando aún un 25 por ciento pendiente.

“Así que puedo decir que ya se ha estabilizado y que fuimos prudentes en los últimos años, ahorrando y, de hecho, hemos cubierto las brechas salariales y las indemnizaciones con nuestros propios ahorros, por lo que el flujo de caja se ha estabilizado. Quiero asegurarles eso. Entonces, cuando digo que Estados Unidos debe reconsiderar su regreso, no se trata de dinero”, ha apuntado.

El secretario general ha subrayado que “el dinero se puede ajustar”, sin embargo, ha destacado la importancia de la cooperación con el país estadounidense. “Se trata de solidaridad. La mejor inmunidad es la solidaridad”, ha afirmado.

“No digo que el dinero no importe, pero lo que más importa es la solidaridad, la cooperación y que todo el mundo se prepare para cualquier eventualidad ante un enemigo común”, ha concluido.

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)
ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo) Foto: AP

Por otra parte, la OMS pidió a los gobiernos fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas, advirtiendo que su abaratamiento en los últimos años está impulsando enfermedades no transmisibles y lesiones en la población.

En dos nuevos informes publicados, la OMS alerta de que la debilidad de los sistemas tributarios permite que este tipo de productos sigan siendo baratos, mientras que los sistemas de salud se enfrentan a una creciente presión financiera debido a las enfermedades no transmisibles y las lesiones prevenibles.

“Hoy publicamos nuevos informes sobre los impuestos al alcohol y las bebidas azucaradas. Estos muestran que, en la mayoría de los países, estos impuestos son demasiado bajos para ser eficaces, están mal diseñados, no se ajustan periódicamente y rara vez se ajustan a los objetivos de salud pública”, ha señalado en una rueda de prensa el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

La OMS denuncia que el mercado global combinado de bebidas azucaradas y alcohólicas genera miles de millones de dólares en ganancias, impulsando el consumo generalizado y las ganancias corporativas. Sin embargo, señala que los gobiernos solo captan una parte relativamente pequeña de este valor a través de impuestos con fines de salud, dejando que las sociedades asuman los costos sanitarios y económicos a largo plazo.

*Con información de Europa Press

