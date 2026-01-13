Salud

OMS pide a los gobiernos del mundo que aumenten significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas

El organismo afirmó que la reducción de su costo favorece enfermedades no transmisibles y lesiones en la población.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 8:17 p. m.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Foto: AP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los gobiernos fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas, advirtiendo que su abaratamiento en los últimos años está impulsando enfermedades no transmisibles y lesiones en la población.

En dos nuevos informes publicados este martes, la OMS alerta de que la debilidad de los sistemas tributarios permite que este tipo de productos sigan siendo baratos, mientras que los sistemas de salud se enfrentan a una creciente presión financiera debido a las enfermedades no transmisibles y las lesiones prevenibles.

“Hoy publicamos nuevos informes sobre los impuestos al alcohol y las bebidas azucaradas. Estos muestran que, en la mayoría de los países, estos impuestos son demasiado bajos para ser eficaces, están mal diseñados, no se ajustan periódicamente y rara vez se ajustan a los objetivos de salud pública”, ha señalado en una rueda de prensa el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

La OMS denuncia que el mercado global combinado de bebidas azucaradas y alcohólicas genera miles de millones de dólares en ganancias, impulsando el consumo generalizado y las ganancias corporativas. Sin embargo, señala que los gobiernos solo captan una parte relativamente pequeña de este valor a través de impuestos con fines de salud, dejando que las sociedades asuman los costos sanitarios y económicos a largo plazo.

Salud

La diabetes podría costar 140 billones de euros a la economía mundial hasta 2050, según estudio

Salud

“Si sus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70”: dice David Céspedes, experto en longevidad

Salud

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

Salud

Estudio analizó la exposición de niños a las pantallas y entregó varias conclusiones; estos son los detalles

Salud

Salud masculina: hombres enfrentan mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infecciones y deterioro cognitivo, ¿por qué?

Salud

Invima anuncia cambio radical sobre los cepillos de dientes de los colombianos

Salud

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

Salud

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Salud

La OMS destaca la importancia de generar más evidencia sobre la eficacia y la seguridad de la medicina tradicional

Salud

OMS advierte sobre incremento de casos y muertes por esta enfermedad

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)
El organismo afirmó que la reducción de su costo favorece enfermedades no transmisibles y lesiones en la población. Foto: AP

“Se ha demostrado que los impuestos sanitarios reducen el consumo de estos productos nocivos, lo que ayuda a prevenir enfermedades y a reducir la carga sobre los sistemas de salud. Al mismo tiempo, generan un flujo de ingresos que los gobiernos pueden utilizar para invertir en salud, educación y protección social”, ha apuntado Tedros Adhanom.

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Los informes muestran que al menos 116 países gravan las bebidas azucaradas, muchas de las cuales son refrescos. Sin embargo, otros productos con alto contenido de azúcar, como los zumos de fruta 100% naturales, las bebidas lácteas azucaradas y los cafés y tés listos para beber, eluden los impuestos. Si bien el 97 % de los países gravan las bebidas energéticas, esta cifra no ha cambiado desde el último informe mundial de 2023, advierte la organización.

En este sentido, apunta que las bebidas carbonatadas azucaradas se han vuelto menos asequibles desde 2022 en tan solo 34 países. La mayoría de los países han experimentado un aumento en la asequibilidad (62 países) o no han experimentado cambios (24 países).

El alcohol más asequible

Por otra parte, un informe independiente de la OMS muestra que al menos 167 países gravan las bebidas alcohólicas, mientras que 12 prohíben el alcohol por completo. A pesar de esto, la organización alerta de que el alcohol se ha vuelto más asequible o se ha mantenido sin cambios en su precio en la mayoría de los países desde 2022, ya que los impuestos no logran seguir el ritmo de la inflación y el crecimiento de los ingresos.

La OMS lanza advertencia por la resistencia a antibióticos; causa más de un millón de muertes cada año

Así, pone como ejemplo el caso del vino, que permanece libre de impuestos en al menos 25 países, principalmente en Europa, a pesar de los claros riesgos para la salud. “Un alcohol más asequible fomenta la violencia, las lesiones y las enfermedades. Si bien la industria se beneficia, el público suele asumir las consecuencias para la salud y, la sociedad, los costos económicos”, ha resaltado Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.

El informe subraya que la cerveza se ha vuelto menos asequible desde 2022 en solo 37 países. Además, la mayoría de los países han experimentado un aumento en la asequibilidad (56 países) o no han experimentado cambios (25 países).

De igual manera, las bebidas espirituosas también se han vuelto menos asequibles en tan solo 25 países. La mayoría de los países han registrado un aumento en la asequibilidad (67 países) o no han experimentado cambios (21 países).

Con estos datos, la OMS insta a los países a aumentar y rediseñar los impuestos como parte de su nueva iniciativa ‘3 para 2035’, que busca aumentar los precios reales de tres productos: tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, para 2035, haciéndolos menos asequibles con el tiempo para ayudar a proteger la salud de las personas.

“La OMS espera apoyar a más países en el diseño e implementación de impuestos sanitarios para proteger la salud y avanzar hacia una transición hacia una economía más sostenible”, ha finalizado Tedros.

*Con información de Europa Press

Más de Salud

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

OMS pide a los gobiernos del mundo que aumenten significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas

Una enfermedad que afecta silenciosamente al 7 % de la población adulta

La diabetes podría costar 140 billones de euros a la economía mundial hasta 2050, según estudio

Pendientes relacionados con la protección y el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores

“Si sus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70”: dice David Céspedes, experto en longevidad

Estas serían las irregularidades denunciadas en la EPS.

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

Relación entre pantallas y desarrollo cerebral temprano en niños.

Estudio analizó la exposición de niños a las pantallas y entregó varias conclusiones; estos son los detalles

El ejercicio moderado puede evitar la fatiga después de los 50

Salud masculina: hombres enfrentan mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infecciones y deterioro cognitivo, ¿por qué?

Cepillos de dientes para niños en un stand dentro de un aula en la escuela primaria Fair Furlong en Bristol (Inglaterra) - Foto de referencia de Ben Birchall/PA Images a través de Getty Images

Invima anuncia cambio radical sobre los cepillos de dientes de los colombianos

El cerebro es un órgano vital para el cuerpo.

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

.

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Cómo lograr la felicidad con un estilo de vida saludable

La juventud no es un divino tesoro: la edad en la que se alcanza la felicidad, según el neurocientífico Fabricio Ballarini

Noticias Destacadas