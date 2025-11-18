La OMS lanza advertencia por la resistencia a antibióticos; causa más de un millón de muertes cada año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) causa más de un millón de muertes cada año, una cifra que puede aumentar próximamente si no se actúa para poner fin a esta amenaza, con capacidad para revertir décadas de progreso y poner en riesgo la salud de personas, animales, plantas y ecosistemas.

En la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia Antimicrobiana, la OMS y sus socios han instado a todos los países a convertir los compromisos políticos adoptados en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Resistencia Antimicrobiana de 2024 en intervenciones prácticas eficaces, bajo el lema ‘Actuar ahora: proteger nuestro presente, asegurar nuestro futuro’.

La resistencia antimicrobiana se produce cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos dejan de responder a los agentes antimicrobianos. Como consecuencia, los antibióticos y otros agentes antimicrobianos pierden su eficacia y las infecciones se vuelven difíciles o imposibles de tratar, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades, gravedad de la enfermedad e incluso la muerte.

“Todos los países se enfrentan a la resistencia antimicrobiana. Los patógenos resistentes a los medicamentos están aumentando en todas partes, y cuanto menor sea el acceso de las personas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento adecuado, mayor será la probabilidad de que sufran infecciones resistentes a los medicamentos”, ha afirmado el director de resistencia antimicrobiana de la OMS, Yvan Hutin.

El organismo busca aumentar la concienciación y la comprensión de la resistencia antimicrobiana. | Foto: Getty Images

En este sentido, la OMS ha demandado una acción coordinada por parte de responsables políticos, personal sanitario, veterinarios, agricultores, profesionales del medio ambiente y del tratamiento de aguas residuales, investigadores, sociedad civil y comunidades. “Ya sea un administrador hospitalario que crea un equipo de gestión de antimicrobianos o un agricultor que adopta prácticas sostenibles de gestión de residuos, cada acción cuenta”, ha asegurado.

A través de esta campaña, busca aumentar la concienciación y la comprensión de la RAM; promover la acción global para abordar la aparición y propagación de patógenos resistentes a los medicamentos; y abogar por acciones concretas en respuesta a la RAM, basándose en la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la RAM de 2024 y la cuarta Conferencia Ministerial Mundial de Alto Nivel sobre la RAM.

“Juntos podemos mantener la eficacia de los antimicrobianos y construir un mundo más sano y sostenible para las generaciones venideras”, ha concluido.