El pueblo del Eje Cafetero donde los huevos no se comen fritos ni revueltos; su preparación es muy particular

El Eje Cafetero se ha consolidado como destino ideal para pasar unos días especiales de vacaciones y descanso, donde la cultura del café se vive en cada detalle. En toda la región es posible recorrer fincas cultivadas con este grano y disfrutar de paisajes montañosos únicos que forman parte del Paisaje Cultural Cafetero.

Conozca Salamina, el pueblo más pintoresco de Colombia; queda en el corazón de Caldas

Es un territorio donde la conexión entre naturaleza, tradición y hospitalidad convierte la experiencia en algo auténtico y enriquecedor. Allí los viajeros pueden realizar caminatas, visitar pueblos coloniales y aventurarse en otras actividades al aire libre mientras disfrutan de un ambiente tranquilo.

Precisamente, uno de sus pueblos es uno de esos atractivos que todos quieren conocer, no solo por su belleza arquitectónica, sino también por sus lindos paisajes y su gastronomía, que resulta una delicia.

Los huevos al vapor y la macana son imperdibles en Salamina, Caldas. Foto: Instagram @manizalesenunclick

Se trata de Salamina, en el departamento de Caldas, conocido como la ‘Ciudad Luz’, declarado Monumento Nacional en 1992, hoy Bien de Interés Cultural (BIC). Quienes llegan hasta este emblemático destino de la región se encuentran con experiencias gastronómicas muy particulares.

Huevos al vapor

Una de ellas es la preparación de los huevos. En Salamina los huevos no se comen ni fritos, ni revueltos y mucho menos pericos o cocidos; allí este alimento se prepara al vapor y el principal sitio de referencia para probarlos es el Café El Polo, donde también se puede degustar de la macana, una bebida tradicional que tampoco puede faltar.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Ambas preparaciones se realizan con el vaporizador de la máquina para hacer café. La de los huevos se caracteriza por el uso de uno o dos de ellos, sal y salchichón, que se mezclan en un pocillo que luego se pasa por la máquina para cocinarlos a punta de vapor. A medida que cocina el huevo, se le va reduciendo el vapor y, una vez listo, se le agrega mantequilla y se revuelve para que sea degustado por el consumidor.

La macana, por su parte, es elaborada a base de leche, galletas, mantequilla, canela y azúcar, mezcla que también se pasa por el vaporizador hasta lograr una buena consistencia. Estos dos productos forman un buen matrimonio perfecto para degustar, mientras se admiran los bellos paisajes cafeteros.

Salamina destaca por su belleza arquitectónica. Foto: Getty Images

¿Qué hacer en Salamina?

En Salamina, además de deleitarse con estos tradicionales productos, uno de los planes obligados es admirar su belleza arquitectónica, donde se aprecian casas construidas en bahareque y tapia, coloridos balcones adornados con materas de vistosas flores y portones tallados.

Sus balcones y portones están adornados con incrustaciones barrocas que transmiten la calidad y dedicación que los artesanos salamineños imprimieron al trabajo de la madera en tiempos pasados, indica el portal Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, de la cual Salamina hace parte.

Para los amantes de la naturaleza, la oferta también es imperdible. El terreno del municipio tiene pronunciadas subidas y bajadas, lo cual facilita observar una panorámica de las montañas circundantes y llevar a cabo actividades al aire libre.