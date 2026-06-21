Así será Chingaza Fest 2026: el evento que mezcla deporte, naturaleza y bienestar cerca de Bogotá

El Parque Nacional Natural Chingaza se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros más importantes para los amantes de la naturaleza, la actividad física y el turismo sostenible.

Chingaza: ¿cómo llegar desde Bogotá y qué hacer en este parque natural?

Se trata de Chingaza Fest 2026, que es una iniciativa que busca conectar a los visitantes con uno de los ecosistemas más valiosos del país a través de experiencias enfocadas en el bienestar y la conservación ambiental.

El evento se llevará a cabo en un escenario reconocido por su riqueza ecológica y por ser una de las principales fuentes hídricas que abastecen a Bogotá y municipios cercanos.

Además de ofrecer paisajes de alta montaña, el parque es hogar de cientos de especies de flora y fauna que son características de los ecosistemas andinos y de páramo.

El parque Chinagza es una opción natural para visitar cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

De acuerdo con la información compartida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la programación de Chingaza Fest 2026 estará centrada en actividades deportivas, recorridos de senderismo y espacios dedicados al bienestar físico y mental.

La iniciativa busca promover una relación más cercana entre las personas y los entornos llenos de naturaleza, resaltando la importancia de proteger estos territorios estratégicos para el país.

Uno de los principales atractivos del festival será la posibilidad de recorrer senderos rodeados de frailejones, lagunas y bosques altoandinos, lugares que convierten a Chingaza en un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de experiencias al aire libre.

¿Qué agenda traerá el Chingaza Fest 2026? Foto: Cortesía - Parques Nacionales Naturales de Colombia

El parque cuenta con rutas autorizadas para caminatas y observación de fauna y flora, actividades que forman parte de su oferta ecoturística permanente.

La propuesta también busca fortalecer el turismo responsable y crear conciencia sobre el papel que cumplen los páramos en la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad.

Por esta razón, el festival incluirá actividades orientadas a la educación del medio ambiente y al reconocimiento del valor ecológico de la región.

¿Por qué visitar el Parque Nacional Natural Chingaza? Consejos para vivir una experiencia única

Chingaza es considerado uno de los tesoros naturales más importantes del centro del país. Sus montañas, lagunas y ecosistemas de alta montaña llaman cada año a miles de visitantes que están interesados en conocer u territorio que combina patrimonio natural, historia y cultura.

Con esta nueva edición, Chingaza Fest 2026 espera convertirse en una cita obligada para quienes buscan bienestar, aventura y contacto directo con la naturaleza en uno de los paisajes más emblemáticos de Colombia durante el próximo año.