¿Bogotá está preparada para un nuevo racionamiento de agua ? EAAB ofrece actualización de embalses durante lo corrido del 2026

Luego de que la ciudad de Bogotá atravesara una temporada de racionamiento de agua entre 2024 y 2025, en medio de una de las sequías más severas en la historia de la capital, provocada por el fenómeno de El Niño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se pronunció sobre las más recientes condiciones de almacenamiento en los embalses.

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De acuerdo con la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, las recientes novedades indican un fortalecimiento notable ante los hechos ocurridos en el 2024, afirmando que Bogotá se encuentra mejor protegido ante una posible amenaza climática, además de la infraestructuras y acciones técnicas, operativas y preventivas ante un posible nuevo racionamiento de agua.

“Hoy, por ejemplo, Tibitoc tiene la capacidad de tratar hasta 10,5 metros cúbicos por segundo, Antes del racionamiento, solamente tenía una capacidad de 4,5 metros cúbicos por segundo. Esto genera redundancia en el sistema, puede bajarle la presión a Chingaza, aumentar el agua que viene de Tibitoc del río Bogotá y garantizar el abastecimiento a la ciudad”, señaló la gerente Avendaño.

Factores que han permitido la mejora ante posibles riesgos climáticos

Dentro de las mejoras que se han realizado para manejar situaciones climáticas que lleguen a afectar a Bogotá, se ha realizado la modernización de infraestructura de abastecimiento, permitiendo una mejor redundancia garantizando de esta manera el suministro de agua por medio de plantas de tratamiento.

Asimismo, la entidad informa que avanza con la renovación de la Planta Wiesner cuya meta es poder ampliar la capacidad de tratamiento de agua potable de 14 m3/s a 21m3/s del agua que proviene del sistema Chingaza.

Refiriéndose al nivel de embalses de agua a comparación del 2024, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que los niveles actuales son mejores, principalmente en el sistema Chingaza, canal principal de abastecimiento de agua en Bogotá, quien en estos momentos se encuentra en el 42.64% de sus capacidad, encima del nivel óptima durante este periodo el cual esta previsto en el 38.9%.

El sistema Chingaza, en el mes de abril, tuvo un total 120 millones de metros cúbicos de agua, 73 millones de metros cúbicos más durante el mismo periodo en 2024.

En cuanto al ahorro de agua en la capital, la entidad menciona que los ciudadanos han mantenido un nivel de consumo controlado incluso después del levantamiento del racionamiento, teniendo un consumo de 17,3 metros cúbicos por segundo aproximadamente, similares a los registrados en el 2023.

La EAAB destacó que, junto con los resultados mencionados, destaca avances en la Estrategia de Seguridad Hídrica la cual está compuesta por siete pilares orientados a la inversión en agua potable a largo plazo.