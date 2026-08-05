El pequeño pueblo boyacense para deleitarse con mantecadas, colaciones y envueltos de maíz

La gastronomía es uno de los principales atractivos turísticos de Colombia y en regiones como Boyacá sus preparaciones típicas son muy apetecidas porque conservan las recetas tradicionales que han pasado de generación en generación y que reflejan la identidad campesina y la herencia indígena y española de la región.

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Sus preparaciones se caracterizan por el uso de ingredientes cultivados en las tierras frías del altiplano, como la papa, el maíz, las habas, la arveja, la cebolla y diversos tubérculos, combinados con carnes, lácteos y amasijos preparados de forma artesanal.

Es una cocina que destaca por sus sabores auténticos y por mantener vivas técnicas culinarias que forman parte del patrimonio cultural del departamento. Preparaciones como el cocido boyacense, el cuchuco de trigo con espinazo, la mazamorra chiquita, los envueltos, la almojábana, la arepa boyacense y los tradicionales pasteles de papa acompañados de masato atraen a miles de visitantes.

Productos de panadería como las mantecadas y las colaciones son típicos de este destino boyacense. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Las delicias de Tununguá

Para quienes disfrutan de los amasijos y otras delicias que funcionan más como postres, Tununguá es un buen destino. Ubicado en la provincia de Occidente, a unos 53 kilómetros de Chiquinquirá y a 130 de la Tunja, capital del departamento, este es un lugar tranquilo con una gran oferta gastronómica que vale la pena conocer.

Allí los viajeros pueden deleitarse con diversidad de productos como la mantecada, las colaciones y los envueltos de maíz, pero también deleitar el paladar con un rico sancocho de gallina, masato, chicha de maíz, piquete, plátano asado y yuca asada, entre muchas otras delicias.

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Sitios de interés

En este pequeño pueblo en donde habitan un poco más de 1.500 personas, según información de la Gobernación de Boyacá, hay varios sitios de interés para los turistas. Por ejemplo está la iglesia principal, la plaza del pueblo, el parque de las frutas y el árbol del Ariza.

Las lagunas son uno de los atractivos en Tununguá. Foto: Alcaldía Municipal de Tununguá/API.

También es posible realizar una visita arqueológica a la biblioteca municipal, o emprender una caminata a la cascada Peña Blanca, al Mirador Ancamay o ir a conocer los musgos de los siete colores en el alto uvo.

En este municipio boyacense también se realizan algunas festividades de las que habitantes y visitantes disfrutan. Por ejemplo, está el Festival artístico, deportivo, y cultural de la guanábana, la Celebración de la Semana Santa, la Fiesta patrona a Santa Bárbara, la Fiesta de la Virgen del Carmen, el Día de la Boyacensidad, la Fiesta de San Isidro, el cumpleaños del Municipio, la Fiesta del Campesino y la integración deportiva celebrando la Copa Navideña.