El imponente mirador de Manizales con vista de 360 grados: horarios, tarifas y cómo visitarlo

Manizales, capital de Caldas, es considerada una de las ciudades más acogedoras de Colombia y se ha consolidado como uno de los destinos más representativos del Eje Cafetero, una parada obligada para quienes desean descubrir esta región de Colombia.

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Reconocida como la “ciudad de las puertas abiertas”, esta capital invita a recorrer paisajes naturales, caminar entre calles que conservan la arquitectura tradicional de la región y disfrutar del inconfundible aroma del café recién preparado.

En este destino los viajeros tienen mucho por conocer y uno de sus principales atractivos es la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el corazón de la ciudad. Este imponente templo no solo es un símbolo de Manizales, sino que también ostenta el título de la catedral más alta de Colombia, con 106 metros de altura y capacidad para recibir a cerca de 5.000 personas.

El Corredor Polaco se encuentra dentro de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Foto: Getty Images

Corredor Polaco

En su interior se encuentra el Corredor Polaco, uno de los espacios más emblemáticos de la construcción, ubicado en la parte alta de la torre del templo, el cual se ha convertido en un atractivo que les permite a los visitantes disfrutar de una experiencia que reúne historia, arquitectura y cultura a casi 100 metros de altura, con una vista panorámica de 360 grados.

Realizar un paseo por este pasadizo es tener la oportunidad de apreciar no solo de la ciudad, sino del paisaje que la rodea, con montañas, cafetales y diversas tonalidades de verdes que generan un escenario natural único.

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De igual forma, recorrer este espacio se constituye en una experiencia arquitectónica, a la vez que permite realizar una inmersión en las tradiciones religiosas y la historia de la ciudad.

Horarios y precios

Sin duda, se trata de un espacio diferente y por ello vale la pena visitarlo. De acuerdo con información de la Arquidiócesis de Manizales, a este lugar se puede ir todos los días en horarios de 9:30 de la mañana 6:30 de la tarde y los recorridos, que tienen una duración promedio de una hora, son guiados.

La Catedral basílica de Nuestra Señora del Rosario es uno de los principales atractivos de Manizales. Foto: iStock

Los datos oficiales indican, además, que los tiquetes de ingreso se adquieren únicamente en la taquilla de la Catedral, ubicada en las entradas de la calle 23 y la compra debe realizarse 30 minutos antes del recorrido, pagando únicamente en efectivo. El valor del ingreso es de 15.000 para adultos y $9.000 para niños.

Algunas de las recomendaciones para la visita son usar ropa y zapatos cómodos, comprar la boleta con anticipación y atender las indicaciones del guía durante todo el recorrido.

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De igual forma, hay algunas restricciones que deben tenerse en cuenta y es que por razones de seguridad, el acceso no está permitido a: mujeres en estado de embarazo, ni personas con problemas cardíacos o respiratorios.

Así mismo, está prohibido fumar y tampoco se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro del lugar.