Cinco destinos imperdibles para visitar en Colombia en 2026, recomendados por Lonely Planet

Colombia es uno de los destinos más atractivos del mundo para el turismo de naturaleza gracias a su diversidad de paisajes, ecosistemas y especies que alberga en su territorio.

El paraíso natural de Colombia que Condé Nast Traveler destaca como uno de los más pintorescos del mundo e imperdible de visitar

Al ser el segundo país más biodiverso del planeta, ofrece escenarios que van desde la selva amazónica y los bosques andinos hasta playas, páramos, desiertos y extensas llanuras, convirtiéndose en un destino ideal para vivir múltiples experiencias.

Teniendo en cuenta estas y muchas otras bondades, la prestigiosa guía internacional de viajes Lonely Planet hizo recientemente una selección de 13 de los mejores lugares para visitar en el país y estos son cinco de ellos.

El río Amazonas es uno de los más majestuosos de Colombia e imperdible de conocer en un viaje por la selva amazónica colombiana. Foto: Getty Images

Selva Amazónica

Lonely Planet destaca que Colombia posee una extraordinaria riqueza de flora y fauna que la convierte en un destino imprescindible para cualquier amante de la naturaleza, y la selva amazónica es el lugar ideal para observar la vida silvestre tropical en vastas extensiones de territorio virgen.

Una de las recomendaciones es reservar un tour saliendo desde Leticia y pasar un par de noches explorando uno de los sitios más salvajes del planeta, haciendo recorridos en barco por el río Amazonas y caminando por senderos remotos que atraviesan el bosque y que prometen encuentros con los delfines rosados, perezosos y una cacofonía de monos aulladores.

El Eje Cafetero es perfecto para desconectarse, pero también para concoer a fondo sobre el cultivo de este grano. Foto: Getty Images

Eje Cafetero

De acuerdo con la mencionada guía, hablar de Colombia es hablar de café y, para conocer de cerca su historia, tradición y proceso de producción, uno de los mejores lugares para visitar es el Eje Cafetero.

Tres joyas poco exploradas del Eje Cafetero para desconectarse un fin de semana sin gastar mucho

En esta región, numerosas fincas cafeteras abren sus puertas a los visitantes para compartir la experiencia del café desde su origen. Los viajeros pueden recorrer los cultivos, conocer cada etapa de la producción, participar en catas y, en muchos casos, hospedarse en tradicionales haciendas rodeadas de naturaleza para vivir de cerca la cultura cafetera colombiana.

Parque Nacional Natural Tayrona. Foto: Getty Images

Parque Tayrona

Entre los tesoros naturales más destacados de Colombia está el Parque Nacional Natural Tayrona, un destino que cautiva por sus playas de arena blanca, bahías de aguas cristalinas y rincones rodeados de exuberante vegetación tropical. Este es un destino que ofrece un entorno privilegiado donde el mar se encuentra con la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo.

La combinación de paisajes, biodiversidad y tranquilidad convierte al Tayrona en uno de los destinos más visitados del país, ideal tanto para quienes buscan descansar frente al mar como para los amantes del senderismo, la naturaleza y el ecoturismo.

La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada la montaña más alta de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sierra Nevada de Santa Marta

Este es considerado uno de los destinos más fascinantes del país, pues en medio de esta imponente cadena montañosa se encuentra la Ciudad Perdida, el sitio arqueológico más importante de Colombia, al que solo es posible llegar luego de una exigente caminata de varios días a través de la selva.

¿Cuál es la mejor época para visitar la Sierra Nevada de Santa Marta, joya ecológica y turística de Colombia?

Recorrer la Sierra Nevada es una oportunidad para conocer el legado de las comunidades indígenas que han habitado la región durante siglos y que aún conservan buena parte de sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Su riqueza cultural, unida a la majestuosidad de los paisajes naturales, convierte este lugar en uno de los más especiales del Caribe colombiano.

Sal Gil es ideal para los deportes extremos. Foto: Alcaldía Municipal de San Gil/API.

San Gil

Para quienes buscan emociones fuertes, San Gil es considerado uno de los principales destinos de turismo de aventura del país. Sus ríos y cañones ofrecen escenarios ideales para practicar rafting e hidrospeed, actividades que permiten recorrer rápidos de diferentes niveles de dificultad mientras se disfrutan los imponentes paisajes santandereanos.

En este municipio también es posible descender por cascadas mediante rápel o practicar espeleología, ciclismo de montaña y barranquismo. Gracias a esta diversidad de actividades, este destino se ha consolidado como un imperdible para los amantes de la aventura y el contacto con la naturaleza.