Todo listo para el Festival Nacional del Pasillo, un plan imperdible en el Eje Cafetero

Si está buscando la excusa perfecta para recorrer los paisajes del Eje Cafetero y vivir una experiencia diferente rodeado naturaleza y rico aroma de café, la respuesta está en Aguadas.

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Este encantador municipio del departamento de Caldas ya tiene todo listo para celebrar una nueva edición del Festival Nacional del Pasillo, un encuentro donde la música, la tradición y la cultura cafetera se unen para ofrecer a los visitantes una experiencia única.

Esta es la edición 35 de una celebración que ha crecido y hoy hace parte de las costumbres y tradiciones de los aguadeños y de los caldenses. “Es una de las expresiones más representativas de nuestra cultura, con reconocimiento nacional e internacional, que promueve la participación de niños, jóvenes y adultos a través de la música, el canto, la danza y las coreografías”, destacó el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, en el evento de lanzamiento.

Este Festival, que se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto, es Patrimonio Cultural y lo que busca es rescatar, preservar y fortalecer la música colombiana, mediante una completa programación que busca cautivar a propios y extraños.

Aguadas, Caldas, es uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Destaca por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images

En la presente edición el evento contará con conciertos dialogados con invitados de trayectoria, entre ellos el tenor Andrés Felipe Agudelo, la cantante Jessica Jaramillo, ganadora del programa A Otro Nivel, y la artista María Isabel Saavedra, junto al Dueto Nocturnal. También habrá intercambio con festivales internacionales, el tradicional Festival en la Plaza y el desfile folclórico.

¿Qué se puede hacer en Aguadas?

Quienes decidan visitar este municipio caldense, ubicado a tres horas de Manizales, capital del departamento, tienen diferentes planes para hacer, pues es un destino lleno de identidad y encanto.

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De acuerdo con información de la Gobernación, Aguadas es el segundo municipio de Caldas nombrado Bien de Interés Cultural de la Nación, un título que resalta el valor de su Centro Histórico.

En la lista de planes para realizar allí está, por ejemplo, recorrer la Calle Real, la Cuchilla o el sector de Los Chorros, mientras se contemplan las formas y colores de su arquitectura colonial, es una experiencia que transporta al pasado y maravilla.

En Aguadas, Caldas, se produce el tradicional sombrero aguadeño. Foto: Getty Images

Aguadas también es famosa por su icónico Sombrero Aguadeño y por una gastronomía que conquista a quienes la visitan. Una de las actividades a realizar es visitar los talleres donde se elabora esta prenda única y auténtica de la región, la cual es tejida por las hábiles manos de sus artesanos, quienes mantienen vivas esas tradiciones que han trascendido generaciones.

En cada rincón, este destino caldense en el que se disfruta de sus lindos paisajes y su belleza arquitectónica, invita a descubrir un escenario donde la cultura, la música, la artesanía y la calidez de su gente se unen para ofrecer una experiencia auténtica y profundamente memorable.