Visitar el Eje Cafetero es para muchos uno de los mejores planes para hacer en Colombia. Este destino se caracteriza por sus lindos paisajes, fincas cafeteras, montañas y biodiversidad que llaman a pasar momentos únicos y vivir experiencias inolvidables.

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

En toda la región, los turistas encuentran diversidad de actividades que hacer debido a su gran riqueza natural, cultural e histórica. Hay sitios de interés para todos los gustos y presupuestos, así que es una buena opción para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, las ferias y fiestas de los pueblos y toda serie de eventos culturales.

En el departamento de Caldas, por ejemplo, se encuentra uno de los pueblos más coloridos y bonitos de la región, cuyo centro histórico fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional por el Ministerio de Cultura en el año 2001.

Aguadas es uno de los destinos imperdibles para visitar en el Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Se le conoce como ‘la ciudad de las brumas’ y uno de los mejores planes en este destino es recorrer sus calles, especialmente la Calle Real, uno de los sitios más emblemáticos de este municipio caldense.

Se trata de Aguadas, que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011. En cada rincón, este mágico destino invita a descubrir espacios donde la cultura, la música, la artesanía y la calidez de su gente se unen para ofrecer una experiencia auténtica y profundamente memorable.

El pueblo del Eje Cafetero destacado por su hermosos paisajes y riqueza natural, ideal para el turismo de naturaleza

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, uno de los sitios imperdibles de conocer es el Templo de la Inmaculada Concepción, el cual es considerado uno de los más hermosos de la Arquidiócesis de Manizales. Se dice que su decoración, tanto interna como externa, refleja una arquitectura de estilo ecléctico.

Una de sus particularidades es su reloj, cuyo mecanismo está ubicado en una de las torres del Templo, tiene cuatro caras y un conjunto de campanas que interpretan el “Ave María” a las 6 de la mañana, a las 12:00 del día y a las 6 de la tarde.

Aguadas es uno de los pueblos patrimonio de Colombia y se encuentra en el departamento de Caldas. Foto: Getty Images

Otro lugar icónico es el Parque de la Confraternidad Caldense, una plaza que exalta el civismo, unión y confraternidad de los pueblos caldenses. De acuerdo con la Alcaldía, al frente del Templo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se encuentran 27 astas para izar, en épocas especiales, las banderas de los 27 municipios del departamento.

Encantos culturales

En el mes de agosto, este destino se llena de bailes, música, vestidos típicos y tradición colombiana, gracias a la realización del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, uno de los eventos más emblemáticos no solo de Aguadas, sino de esta región del país.

A este destino caldense también se le conoce como la ‘capital del sombrero’, pues allí se elabora este elemento que es reconocido a nivel nacional. La iraca es el material estrella en la elaboración de este producto.