Chingaza Fest 2026: ¿está listo para recorrer el páramo en sus cuatro rutas?

El Parque Nacional Natural Chingaza se prepara para recibir a cientos de visitantes con la primera edición del Chingaza Fest 2026, un evento que combina deporte, turismo de naturaleza y educación ambiental.

Chingaza: ¿cómo llegar desde Bogotá y qué hacer en este parque natural?

La iniciativa abrió oficialmente sus inscripciones e invita a personas de diferentes niveles físicos a recorrer el páramo mediante cuatro rutas diseñadas para disfrutar el paisaje mientras se promueve la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del país.

El festival se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio en el sector de Monterredondo y contará con recorridos de 8, 16, 24 y 42 kilómetros, identificados con los nombres: Cusumbo, Frailejón, Oso Andino y Puma.

Cada participante podrá caminar, trotar o correr a su propio ritmo, ya que la actividad no tendrá carácter competitivo y reconocerá a quienes completen el recorrido.

Sistema Chingaza se encuentra actualmente en el 4.64% de su capacidad Foto: Acueducto de Bogotá

Las rutas atravesarán escenarios de páramo y bosque altoandino, alcanzando alturas entre los 3.200 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Además del desafío físico, los asistentes encontrarán estaciones educativas donde guardaparques y aliados compartirán información sobre biodiversidad, especies emblemáticas y acciones de conservación que se desarrollan en Chingaza.

La experiencia también busca beneficiar a las comunidades locales. Campesinos, operadores turísticos, guías y prestadores de servicios de transporte, alimentación y alojamiento participarán en la organización, impulsando la economía de la región y fortaleciendo el turismo responsable alrededor del parque nacional.

El Parque Nacional Natural Chingaza es ideal para observar especies de flora y fauna. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los organizadores informaron que la inscripción incluye transporte desde Bogotá, acceso autorizado a las rutas, puntos de hidratación y apoyo logístico durante la jornada. También habrá un mercado local, actividades culturales y espacios para intercambiar conocimientos sobre la importancia de proteger los ecosistemas de alta montaña.

El festival mantendrá estrictas medidas ambientales. Estará prohibido ingresar plásticos de un solo uso, drones, bebidas alcohólicas, fogatas y equipos de sonido, mientras que los asistentes deberán permanecer únicamente en las rutas autorizadas para minimizar el impacto sobre el entorno natural.

¿Por qué visitar el Parque Nacional Natural Chingaza? Consejos para vivir una experiencia única

Las rutas largas estarán disponibles únicamente para mayores de 18 años, mientras que el recorrido de 8 kilómetros permitirá la participación de jóvenes desde los 14 años acompañados por un adulto.

Las personas interesadas podrán inscribirse mediante los canales oficiales habilitados por la organización y prepararse para vivir una experiencia diferente entre deporte, naturaleza y conservación.