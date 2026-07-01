El colorido pueblo antioqueño nominado a los Best Tourism Villages, destino colonial apodado el ‘reino del carriel’

Los Best Tourism Villages han sido muy sonados en los últimos años en Colombia, gracias a la participación de diversos pueblos del territorio nacional en esta distinción global creada por la ONU Turismo.

Los encantos del ‘pesebre del Atlántico’, pueblo nominado a ser uno de los más lindos del mundo

Estos premios reconocen a los pueblos rurales que utilizan el turismo como motor de desarrollo, creando nuevas oportunidades y protegiendo su patrimonio, tradiciones y medio ambiente.

Se caracterizan por ser destinos poco poblados, con un entorno rural que se relaciona mucho con su estilo de vida y su economía, siendo de gran relevancia la naturaleza, la agricultura, la ganadería o la pesca tradicionales. Además, son destinos que trabajan en la protección del medio ambiente, cuidan la cultura local y desarrollan proyectos comunitarios.

Así las cosas, este año un total de ocho de ellos fueron nominados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para participar de esta iniciativa en la que ya han resultado elegidos cinco lindos destinos nacionales.

Jericó es uno de los destinos imperdibles en el Suroeste de Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Jericó en Antioquia

Jericó, a los premios de turismo

Uno de estos es considerado como uno de los lugares más bellos en Antioquia. Se trata de Jericó, un pueblo ubicado a tres horas de Medellín, que recibe a los viajeros con un clima promedio de 19 grados centígrados y que, según la información de esta cartera, es un destino donde la espiritualidad, la cultura cafetera y el patrimonio arquitectónico se encuentran.

Es apodado la ‘cuna del carriel’ y el ‘reino del carriel’, pues allí las mejores guarnielerías compiten por la calidad en la producción de artículos en cuero, con características únicas como los bordados perfectos, terminados milimétricos y la presencia de colores brillantes que muestran la estética única del tradicional carriel antioqueño, según el portal Turismo Antioquia Travel.

El lindo destino caldense nominado a los Best Tourism Villages, un imperdible lugar de conexión con la naturaleza

Este municipio es considerado una joya turística ubicada en el suroeste antioqueño y que destaca por estar rodeado de un exuberante relieve y una atractiva topografía, espacios en los que destaca el Parque Natural Las Nubes y el Jardín Botánico.

Es un destino ideal no solo para los amantes de la naturaleza, sino también para el turismo religioso y hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Se caracteriza por su estilo colonial que atrae a propios y extraños con su variedad de encantos.

Jericó tiene arquitectura colonial y tradicional antioqueña. Foto: Getty Images

Sitios de interés

La mencionada Red indica que la Plaza de Bolívar y el Parque Reyes se consideran como puntos de reunión por excelencia del pueblo y desde donde se aprecia el entorno urbano de esta región paisa: casas de dos niveles de múltiples colores y diversidad de inmuebles representativos de la época republicana y de la colonización antioqueña.

Jericó tiene una gran riqueza religiosa y por eso uno de los planes para los turistas es hacer un recorrido por la red de iglesias que están dentro del casco urbano y que tiene un gran valor histórico y cultural.

Otros lugares para visitar son: la Casa Museo José Tomás Uribe, la Casa Natal de Santa Laura Montoya, el Museo Antropología y Arte de Jericó y el Morro El Cristo, desde donde se tiene una linda panorámica del municipio y sus alrededores.