El colorido pueblo antioqueño nominado a los Best Tourism Villages, destino colonial apodado el ‘reino del carriel’

Los Best Tourism Villages han sido muy sonados en los últimos años en Colombia, gracias a la participación de diversos pueblos del territorio nacional en esta distinción global creada por la ONU Turismo.
Estos premios reconocen a los pueblos rurales que utilizan el turismo como motor de desarrollo, creando nuevas oportunidades y protegiendo su patrimonio, tradiciones y medio ambiente.
Se caracterizan por ser destinos poco poblados, con un entorno rural que se relaciona mucho con su estilo de vida y su economía, siendo de gran relevancia la naturaleza, la agricultura, la ganadería o la pesca tradicionales. Además, son destinos que trabajan en la protección del medio ambiente, cuidan la cultura local y desarrollan proyectos comunitarios.
Así las cosas, este año un total de ocho de ellos fueron nominados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para participar de esta iniciativa en la que ya han resultado elegidos cinco lindos destinos nacionales.
Jericó, a los premios de turismo
Uno de estos es considerado como uno de los lugares más bellos en Antioquia. Se trata de Jericó, un pueblo ubicado a tres horas de Medellín, que recibe a los viajeros con un clima promedio de 19 grados centígrados y que, según la información de esta cartera, es un destino donde la espiritualidad, la cultura cafetera y el patrimonio arquitectónico se encuentran.
Es apodado la ‘cuna del carriel’ y el ‘reino del carriel’, pues allí las mejores guarnielerías compiten por la calidad en la producción de artículos en cuero, con características únicas como los bordados perfectos, terminados milimétricos y la presencia de colores brillantes que muestran la estética única del tradicional carriel antioqueño, según el portal Turismo Antioquia Travel.
Este municipio es considerado una joya turística ubicada en el suroeste antioqueño y que destaca por estar rodeado de un exuberante relieve y una atractiva topografía, espacios en los que destaca el Parque Natural Las Nubes y el Jardín Botánico.
Es un destino ideal no solo para los amantes de la naturaleza, sino también para el turismo religioso y hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Se caracteriza por su estilo colonial que atrae a propios y extraños con su variedad de encantos.
Sitios de interés
La mencionada Red indica que la Plaza de Bolívar y el Parque Reyes se consideran como puntos de reunión por excelencia del pueblo y desde donde se aprecia el entorno urbano de esta región paisa: casas de dos niveles de múltiples colores y diversidad de inmuebles representativos de la época republicana y de la colonización antioqueña.
Jericó tiene una gran riqueza religiosa y por eso uno de los planes para los turistas es hacer un recorrido por la red de iglesias que están dentro del casco urbano y que tiene un gran valor histórico y cultural.
Otros lugares para visitar son: la Casa Museo José Tomás Uribe, la Casa Natal de Santa Laura Montoya, el Museo Antropología y Arte de Jericó y el Morro El Cristo, desde donde se tiene una linda panorámica del municipio y sus alrededores.