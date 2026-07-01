Mundial de Fútbol: cinco recomendaciones a tener en cuenta si viaja a México, Estados Unidos o Canadá

El Mundial de Fútbol se convierte en una buena excusa para los viajeros que aprovechan el evento para viajar y vivir experiencias que van más allá de los encuentros deportivos.

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Asistir a este tipo de certámenes, de características globales, permite conocer nuevas ciudades, compartir con personas de diferentes culturas y disfrutar del ambiente festivo que se vive en los países anfitriones. Además, muchos aficionados organizan sus vacaciones para recorrer varios destinos durante el torneo, combinando la asistencia a los encuentros con actividades turísticas, gastronómicas y culturales.

En particular para los colombianos, que este evento se realice en Estados Unidos y México, además de Canadá, es una gran oportunidad no solo por las múltiples posibilidades turísticas que ofrecen, sino porque los dos primero son de los destinos internacionales más visitados por los nacionales.

Los expertos indican que, además de planear entradas, vuelos y hospedajes, es clave prepararse para factores como: cambios de clima, largas distancias entre ciudades sede, retrasos aéreos y eventualidades de salud que suelen aumentar durante eventos masivos.

Colombianos recorriendo Ciudad de México. Foto: Getty Images

La compañía Seguros Bolívar precisa que la asistencia médica internacional ante los elevados costos de atención médica en el extranjero es clave.

De igual forma, el clima cambiante y las largas jornadas de desplazamiento hacen recomendable anticiparse a posibles imprevistos médicos o logísticos, indica la compañía Universal Assistance.

Algunas de las recomendaciones de los especialistas en asistencia al viajero, son las siguientes.

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Revisar los requisitos migratorios y de salud antes de viajar: Verificar con anticipación visas, permisos de ingreso, escalas y documentos obligatorios para cada país sede. También es recomendable llevar fórmulas médicas y medicamentos básicos en el equipaje de mano.

Mantenerse hidratado y preparado para cambios de clima: Dado que el Mundial se jugará en ciudades con condiciones climáticas muy distintas entre sí, es clave prepararse para los cambios bruscos de temperatura.

Tener respaldo ante emergencias médicas o imprevistos logísticos: En eventos masivos aumentan situaciones como retrasos aéreos, pérdida de equipaje, robos o afectaciones de salud. Contar con asistencia al viajero que tenga asistencia 24/7 puede facilitar la orientación médica, telemedicina y acompañamiento en español durante el viaje.

El partido de la selección Colombia frente a Ghana será en Kansas City. Foto: Getty Images

Diligenciar los documentos importantes: Llevar copias digitales del pasaporte, entradas, reservas y pólizas, pues esto puede agilizar la atención ante pérdidas o robos. También es aconsejable compartir itinerarios y contactos de emergencia con familiares o acompañantes.

Planear con tiempo la movilidad entre las ciudades sede: El Mundial 2026 tendrá grandes distancias entre las diferentes sedes, por que es determinante planear y organizar vuelos internos, transporte y hospedaje con anticipación, pues esto ayudará a reducir costos y evitar contratiempos durante los desplazamientos.

En torno a este tema, Luz Doris Bustamante, de Universal Assistance, indica que en eventos de esta magnitud es clave que los viajeros no solo piensen en la experiencia deportiva, sino también en su bienestar y tranquilidad durante el viaje.