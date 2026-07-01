El Eje Cafetero se ha consolidado como una de las regiones turísticas más representativas de Colombia, reconocida por sus paisajes montañosos, su riqueza natural y el encanto de sus pueblos.

Más allá de las palmas de cera: así se vive la experiencia de recorrer el Valle de Cocora sin prisa en el Quindío

Cada año recibe miles de visitantes nacionales e internacionales que buscan disfrutar de experiencias al aire libre, recorrer fincas cafeteras y descubrir escenarios únicos que combinan biodiversidad, cultura y tradición y la temporada de vacaciones de fin de año es una buena excusa para ir de paseo por esta zona del país.

Uno de sus grandes atractivos es el Valle de Cocora, un destino considerado símbolo del paisaje colombiano debido a la belleza de sus montañas y la presencia de la palma de cera, el árbol nacional de Colombia.

El Valle del Cocora es reconocido por sus famosas palmas de cera. Foto: adobestock

Este lugar, que forma parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, alberga algunas de las palmas más altas del mundo, las cuales alcanzan hasta 60 metros de altura. Además de su imponente belleza, este lugar es hábitat fundamental para el loro orejiamarillo, una especie endémica, clave para la biodiversidad de la zona.

¿Qué se puede hacer en el valle del Cocora?

Este es un destino ideal para los amantes de la anturaleza y las actividades al aire libre. Estos son cinco planes que pueden hacerse en esta época del año, si se encuentra de viaje por esta zona.

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Caminatas: Este escenario natural ofrece espacios ideales para los aficionados a las caminatas en medio de la naturaleza. Allí es posible realizar diferentes recorridos, con distintos niveles de dificultad, aptos para todas las edades y con diferentes condiciones físicas.

Cabalgatas: Estas pueden realizarse desde el casco urbano de Salento, en el sector de Boquía, e incluso en la zona de restaurantes en el Valle del Cocora, cerca al Restaurante Bosques de Cocora. Es posible tomar la opción de recorridos cortos o largos y con mayor dificultad hacia el Bosque de Niebla.

El valle del Cocora es un lugar ideal para hacer caminatas y disfrutar de sus lindos paisajes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Comer trucha: En este paraíso natural existe una buena oferta gastronómica, para todos los visitantes y uno de los platos más llamativos es la trucha, ya que en la parte alta hay criadero de esta especie. Este pescado se sirve en diferentes presentaciones, pero siempre acompañado de un delicioso patacón con hogao.

Visitar la Reserva Natural Acaíme: Este es uno de los circuitos preferidos de los visitantes al Valle del Cocora. Son cinco kilómetros que inician desde el final de la vía vehícular que comunica a Salento con el Valle del Cocora, continuando hacia el sector conocido como el Bosque del Niebla. En el recorrido se aprecian diversas especies de flora y fauna. Es común la presencia de colibries, barranqueros, y diferentes aves, por lo que es un buen plan para la observación de las mismas.

Casa de los colibríes: Esta es una zona donde decenas de colibries vuelan en sus inmediaciones y donde es posible apreciar lindos paisajes, mientras se disfruta de aire puro.