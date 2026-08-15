Estos son los cinco pueblos de Cundinamarca con mejor clima para vivir en 2026, según la IA

Cundinamarca es uno de los departamentos más diversos de Colombia, no solo por sus paisajes y municipios, sino también por la gran variedad de climas que ofrece. Gracias a sus diferentes alturas, es posible encontrar desde zonas frías y montañosas, como las cercanas a Bogotá, hasta lugares de clima templado y cálido.

ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial, destaca cinco poblaciones recomendadas por su clima:

1. Fusagasugá

Fusagasugá es probablemente una de las alternativas más completas para quien busca un clima templado sin alejarse demasiado de Bogotá. El propio municipio reporta una temperatura aproximada de 19 °C y señala que buena parte de su territorio se encuentra dentro del rango de clima templado, entre 18 y 23 °C.

“Una de sus principales ventajas es que no suele presentar el frío característico de Bogotá, pero tampoco tiene el calor intenso de municipios de tierras bajas. Esto hace que resulte atractivo para personas que quieren vivir en un lugar donde se pueda caminar, hacer actividades al aire libre y mantener una vida cotidiana relativamente cómoda durante buena parte del año”, señala la IA.

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Además, Fusagasugá tiene una infraestructura urbana considerablemente mayor que la de muchos pueblos pequeños de Cundinamarca. Su cercanía con Bogotá también facilita el acceso a servicios especializados y desplazamientos hacia la capital. El IGAC destaca precisamente la combinación de clima agradable y conexión con Bogotá.

2. La Mesa

La Mesa es una de las opciones más interesantes para quienes consideran que Bogotá es demasiado fría, pero tampoco quieren vivir en un lugar excesivamente caliente.

Su temperatura promedio ronda los 22 °C, lo que la coloca en un punto intermedio bastante atractivo.

El municipio tiene además una ubicación estratégica dentro de la región de Tequendama y está conectado con Bogotá y otros municipios importantes del departamento. La Mesa forma parte de una zona de influencia junto con Anapoima, Anolaima, Apulo, El Colegio, Tena y otros municipios.

Para vivir, una de sus ventajas es precisamente ese equilibrio: temperaturas agradables, ambiente menos urbano que Bogotá y una oferta de servicios superior a la de municipios muy pequeños.

3. La Vega

La Vega es uno de los municipios que más aparece cuando se habla de buenos climas en Cundinamarca. Algunas fuentes la sitúan alrededor de 18–24 °C, mientras otras estimaciones la ubican aproximadamente entre 22 y 26 °C; esta diferencia se debe en parte a las distintas fuentes y zonas utilizadas para calcular la temperatura.

Lo interesante de La Vega es que ofrece un clima claramente más cálido que Bogotá, pero sin llegar necesariamente a las temperaturas de las zonas más calientes del departamento.

Panorámica de La Vega, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía de La Vega

También tiene un fuerte componente natural. La Laguna del Tabacal, cascadas, ríos y diferentes espacios rurales hacen que sea atractiva para quienes quieren vivir rodeados de naturaleza.

Otra ventaja es su conexión con Bogotá. Para alguien que trabaja parcialmente desde casa o necesita viajar ocasionalmente a la capital, puede ser una alternativa interesante.

4. Villeta

Villeta es una opción diferente a Fusagasugá o La Mesa porque aquí el objetivo ya no es buscar un clima templado, sino un clima decididamente cálido.

Una referencia de la Gobernación citada por Caracol sitúa su temperatura promedio alrededor de los 25 °C.

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Esto explica por qué Villeta es tradicionalmente uno de los destinos preferidos de Cundinamarca para quienes buscan piscinas, fincas, actividades al aire libre y una sensación térmica más cercana a la de tierra caliente.

Para vivir, puede resultar especialmente atractiva para personas que no disfrutan del frío y prefieren utilizar ropa ligera durante gran parte del año.

Sin embargo, hay que considerar que el clima cálido también significa mayor humedad y una sensación térmica considerablemente diferente a la de Bogotá. Por eso, alguien que prefiera temperaturas de 18–22 °C probablemente estará más cómodo en Fusagasugá.

5. Anapoima

Anapoima es probablemente la opción de esta lista para quien busca más sol y temperaturas altas. El IGAC describe a Anapoima como un municipio de clima cálido y seco, con temperaturas que parten aproximadamente desde los 22 °C.

También es uno de los municipios más conocidos de Cundinamarca para casas campestres y viviendas destinadas al descanso. Su clima ha sido uno de los factores que históricamente ha impulsado ese desarrollo.

Una ventaja importante es que no se trata simplemente de un municipio turístico aislado: está dentro del corredor de municipios del Tequendama y mantiene conexión con La Mesa y otras poblaciones de la región.