El lindo destino caldense nominado a los Best Tourism Villages, un imperdible lugar de conexión con la naturaleza

Caldas se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan naturaleza, paisajes cafeteros y experiencias culturales auténticas. Sus montañas, aguas termales y pueblos tradicionales hacen de este territorio un lugar ideal para visitar.

Best Tourism Villages 2026: Estos son los pueblos que representarán a Colombia ante el mundo

El portal oficial Colombia Travel indica que en este departamento, los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar de un rico café, pero también de observar lindos paisajes, escuchar el relajante sonido de los ríos, degustar la gastronomía típica de la región y, como si fuera poco, sumergirse en planes inolvidables.

Caldas cuenta con 27 municipios y uno de ellos es considerado como uno de los ideales para quienes disfrutan de la naturaleza, la aventura y el agua, pues muchos de los planes que se pueden realizar allí se relacionan con las fuentes hídricas.

Se trata de Norcasia que acaba de ser nominado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los Best Tourism Villages, organizados por la ONU Turismo y en los que se escoge a los pueblos más lindos del mundo y mejores para hacer turismo rural.

Norcasia encanta con la abundancia de fuentes hídricas. Foto: Gobernación de Caldas/API.

¿Cuáles son sus encantos?

Según el Ministerio, Norcasia emerge como un destino de naturaleza, aventura y turismo comunitario en el corazón de Caldas, con aguas que nacen en lo alto de la cordillera y bajan cargadas de selva y color.

Ubicado al nororiente del departamento, tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados y está a poco más de 200 kilómetros de Manizales, en un recorrido que puede tardar aproximadamente cinco horas.

La joya oculta entre las montañas de Caldas que cautiva con sus cafetales pintorescos y brisas frescas

Es un destino turístico destacado por albergar el río La Miel, numerosas cascadas y el imponente embalse Amaní. Es un destino perfecto para quienes disfrutan del contacto con el agua, el clima cálido y actividades como el senderismo. Tiene espacios propicios para la aventura, la diversión y la exploración de rincones poco conocidos.

El río La Miel es uno de los tesoros naturales más destacados de la región, reconocido por sus cristalinas aguas de tonalidad verde esmeralda. Este escenario ofrece una experiencia única para los amantes de la aventura. En sus aguas se puede practicar body rafting y el tubing. En la primera, se recorren los rápidos del río utilizando únicamente un chaleco salvavidas, mientras en la otra se desciende sobre flotadores inflables similares a neumáticos.

Río La Miel en Norcasia, Caldas. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas

De igual forma, el Embalse Amaní es otra de las joyas en este destino caldense. Es alimentado por los ríos La Miel, Manso y la quebrada Santa Bárbara, lugar que se ha convertido en uno de los principales planes turísticos en Norcasia. Allí, los visitantes pueden realizar recorridos en lancha, avistar aves y disfrutar de vistas panorámicas desde sus miradores, un sitio perfecto para conectar con la naturaleza.

Información de la Gobernación de Caldas indica que en este municipio también se puede disfrutar del río Moro, conocer el templo Nuestra Señora del Carmen y la quebrada Las Pavas. En este último sitio es posible hacer senderismo en busca de pequeñas caídas de agua que forman piscinas naturales.