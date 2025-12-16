La joya oculta entre las montañas de Caldas que cautiva con sus cafetales pintorescos y brisas frescas

Caldas es un destino de Colombia que enamora por sus verdes paisajes y flores que las adornan de manera perfecta. A esto se suma un inconfundible aroma a café que, en conjunto, son aspectos que crean un escenario de ensueño, especialmente para los amantes de la naturaleza y de este grano insignia del país.

Explorar este departamento, que hace parte del Eje Cafetero, significa descubrir lugares llenos de encanto, los cuales divididos en las 6 subregiones que lo componen: Norte, Alto Oriente, Centro Sur, Alto Occidente, Bajo Occidente y Magdalena caldense.

En el Alto Oriente, una de las joyas que se esconde entre las montañas es el municipio de Manzanares, un territorio que cuenta con una extensión de 417 kilómetros cuadrados y queda a unos 126 kilómetros de Manizales.

Según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal, en su pasado era una zona habitada originalmente por los indígenas Marquetones y Pantágoras. Sin embargo, durante la época de la conquista, estas comunidades fueron sometidas por las tropas del teniente Baltasar Maldonado, bajo órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada.

Basílica Menor San Antonio de Padua. | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Manzanares en Caldas / API

Inicialmente, se erigió una aldea con el nombre de “Manzanares” en 1864 (antes se llamó Villa de El Edén), luego, en 1879, Manzanares fue elevado a municipio cuando pertenecía al Estado Soberano del Tolima.

Ya en 1907, el municipio se integró como parte del departamento de Caldas, conocido por sus atractivos turísticos gracias a su riqueza volcánica y por ende, sus termales naturales.

Los encantos que hacen de Manzanares un destino imperdible

Desde el sitio web de la aerolínea Despegar, destacan las maravillas que hacen de Manzanares un destino único e imperdible, señalando entre ellas sus brisas frescas, cafetales pintorescos y el carisma de sus pobladores.

En este encantador pueblo, los viajeros pueden ser testigos de cómo se preserva con orgullo la herencia cafetera de Colombia, pasando por senderos donde el aroma del café recién molido es el gran protagonista.

Charco Las Brisas en Manzanares, Caldas. | Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Manzanares en Caldas / API

Un plan que no puede faltar al visitar este destino es disfrutar de su exquisita gastronomía típica, una experiencia que refleja la identidad y las tradiciones de la región.

Por otro lado, entre sus principales atractivos se destaca la Basílica Menor San Antonio de Padua, una edificación de tipología basilical y características neoclásicas, considerada como el más importante punto de peregrinación del municipio y de la región del alto oriente.