A menos de 2 horas de Manizales: así es el lugar donde es posible aprender el proceso de la panela y dar un paseo en cuatrimoto

Si está de visita en Manizales y aún no sabe qué planes hacer cerca de este destino —reconocido como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica por su ambiente apacible y clima agradable— a continuación podrá encontrar una alternativa ideal para conectarse con la naturaleza y vivir experiencias verdaderamente enriquecedoras.

Esta opción se ha vuelto muy popular en redes sociales, gracias a esos amantes de los viajes y creadores de contenido que se han convertido en la ventana principal para dar a conocer al mundo esos atractivos turísticos imperdibles, tanto en Colombia como en otras partes del mundo.

Entre esos sitios que han captado la atención de los viajeros en las plataformas digitales se encuentra Guática Xtrema, un lugar donde se promueve el turismo de aventura rural en el corazón del Eje Cafetero.

Ubicado en la vereda Ospirma, Guática, a menos de dos horas de Manizales, este espacio brinda la oportunidad a los viajeros de conocer el proceso de la panela: desde el proceso de la combustión hasta el empacado de este producto insignia del país.

No obstante, antes de hacer parte de esta experiencia, ofrece un plan perfecto para los amantes de los deportes extremos: hacer un recorrido en cuatrimoto mientras se observan paisajes fascinantes, llenos de vegetación y joyas naturales que enamoran.

Durante el recorrido en cuatrimoto lo primero que cautiva a los viajeros es un paraje donde se encuentran dos majestuosas caídas de agua, también llamadas popularmente como chorros. Estos tesoros naturales crean un escenario de ensueño, ideal para hacer una parada y tomarse la mejor fotografía del viaje.

Además, es un espacio digno para detenerse y contemplar con calma, disfrutando la aventura desde el primer instante con este lienzo que se tiñe de verde y combina de manera perfecta con las aguas cristalinas que se desprenden de las montañas.

El recorrido en cuatrimoto dura aproximadamente una hora o un poco más y, una vez se llega al lugar donde es posible aprender sobre el proceso de la panela, también se puede degustar un delicioso dulce de este producto fresco para vivir la experiencia completa.