Turismo
Dos pueblos para visitar cerca de Manizales; destinos ideales para los amantes de la naturaleza y un buen café
El ecoturismo es una de las actividades al aire libre para disfrutar en esta región.
El departamento de Caldas es un destino imperdible en el Eje Cafetero. Allí los viajeros se encuentran con diversidad de planes para hacer y vivir experiencias únicas mientras recorren fincas cafeteras y disfrutan de una buena taza de esta bebida típica de la región.
Cerca de Manizales, su capital, hay dos destinos que vale la pena conocer. Están a menos de una hora y en su territorio los turistas se encuentran con una amplia oferta, especialmente de atractivos de naturaleza.
Uno de ellos es Villamaría. Este destino está ubicado a tan solo nueve kilómetros de la capital del departamento y cuenta con un gran número de atractivos naturales, siendo el más destacado el Parque Natural Nacional Los Nevados, que alcanza más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y donde se encuentra el Nevado del Ruiz, según el portal Viaja por Colombia.
Este destino, que ofrece una temperatura promedio de 26 grados centígrados, es llamado “El Jardín de Colombia”, por la variedad de flores que cultiva y su producto típico a nivel gastronómico es el chorizo, precisa la Gobernación de Caldas. Allí los viajeros pueden disfrutar de aguas termales como El Otoño, La Quinta y Tierra Viva.
Otros lugares que debe conocer si visita Villamaría son el Acuaparque La Montaña, el Parque Temático de las Flores, la cascada Los Molinos y Nereidas, el Parque Villa Diana y el Palacio Municipal.
Chinchiná
Otro de los destinos para visitar muy cerca de Manizales es Chinchiná, que está ubicado a solo 25 kilómetros. A este municipio se le reconoce como el primero en Colombia donde se produjo energía eléctrica a partir del agua, allí se ubican las plantas de San Francisco e Ínsula, que abastecen del servicio energético a la mayoría de los municipios del Triángulo del Café compuesto por Caldas, Quindío y Risaralda, precisa el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.
En la lista de atractivos de este municipio, según la Gobernación, están, entre otros: El parque de las ruedas, donde propios y visitantes encuentran un espacio de sano esparcimiento, deporte y recreación. A este se suma el lago La Esmeralda y Balsora como los principales productores de energía y la estación del ferrocarril declarada monumento nacional.
En este municipio hay empresas de la institucionalidad cafetera como Cenicafé y la fábrica de café liofilizado, reconocidas a nivel nacional por sus avances tecnológicos en materia cafetera.
Es un destino ideal para conocer de la cultura cafetera, hacer senderismo y avistamiento de aves.