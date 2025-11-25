Dos pueblos para visitar cerca de Manizales; destinos ideales para los amantes de la naturaleza y un buen café

El departamento de Caldas es un destino imperdible en el Eje Cafetero. Allí los viajeros se encuentran con diversidad de planes para hacer y vivir experiencias únicas mientras recorren fincas cafeteras y disfrutan de una buena taza de esta bebida típica de la región.

Cerca de Manizales, su capital, hay dos destinos que vale la pena conocer. Están a menos de una hora y en su territorio los turistas se encuentran con una amplia oferta, especialmente de atractivos de naturaleza.

Uno de ellos es Villamaría. Este destino está ubicado a tan solo nueve kilómetros de la capital del departamento y cuenta con un gran número de atractivos naturales, siendo el más destacado el Parque Natural Nacional Los Nevados, que alcanza más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y donde se encuentra el Nevado del Ruiz, según el portal Viaja por Colombia.

Villamaría es uno de los destinos para visitar en el departamento de Caldas. | Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Este destino, que ofrece una temperatura promedio de 26 grados centígrados, es llamado “El Jardín de Colombia”, por la variedad de flores que cultiva y su producto típico a nivel gastronómico es el chorizo, precisa la Gobernación de Caldas. Allí los viajeros pueden disfrutar de aguas termales como El Otoño, La Quinta y Tierra Viva.

Otros lugares que debe conocer si visita Villamaría son el Acuaparque La Montaña, el Parque Temático de las Flores, la cascada Los Molinos y Nereidas, el Parque Villa Diana y el Palacio Municipal.

Chinchiná

Otro de los destinos para visitar muy cerca de Manizales es Chinchiná, que está ubicado a solo 25 kilómetros. A este municipio se le reconoce como el primero en Colombia donde se produjo energía eléctrica a partir del agua, allí se ubican las plantas de San Francisco e Ínsula, que abastecen del servicio energético a la mayoría de los municipios del Triángulo del Café compuesto por Caldas, Quindío y Risaralda, precisa el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Visitar fincas cafeteras es uno de los planes para hacer en Chinchiná, Caldas. | Foto: Getty Images

En la lista de atractivos de este municipio, según la Gobernación, están, entre otros: El parque de las ruedas, donde propios y visitantes encuentran un espacio de sano esparcimiento, deporte y recreación. A este se suma el lago La Esmeralda y Balsora como los principales productores de energía y la estación del ferrocarril declarada monumento nacional.

En este municipio hay empresas de la institucionalidad cafetera como Cenicafé y la fábrica de café liofilizado, reconocidas a nivel nacional por sus avances tecnológicos en materia cafetera.