El departamento de Caldas es considerado uno de los destinos imperdibles en el Eje Cafetero. Este territorio se caracteriza porque los viajeros tienen la posibilidad de vivir una experiencia única que combina naturaleza, cultura e historia.

Es una tierra en la que predominan los paisajes montañosos, verdes valles y una biodiversidad que vale la pena explorar y conocer. Los viajeros pueden disfrutar de actividades como el ecoturismo en sus parques naturales o visitar los hermosos y coloridos pueblos que llaman la atención por su tradición y belleza arquitectónica.

Además, Caldas es un destino ideal para los amantes del café, ya que es una de las principales zonas productoras del grano en el país, lo que permite disfrutar de tours cafeteros que exploran tanto el proceso como la historia detrás de esta importante tradición.

Este departamento alberga 27 municipios y en cada uno de ellos los viajeros se encuentran con una amplia oferta de actividades y planes para desarrollar. Uno de ellos es apodado ‘Villa del sol’, un mágico rincón con una gran magia para quienes deciden visitarlo.

Las fincas cafeteras son de los grandes atractivos de Marquetalia, en Caldas. | Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la Gobernación de Caldas, este destino es hoy una de las mejores alternativas turísticas en el departamento, gracias a sus hermosos paisajes, la conservación de actividades tradicionales, la diversidad cultural, la oferta hotelera y de restaurantes y las costumbres de sus habitantes que lo convierten en una joya por explorar. Es un municipio que invita al descanso y la tranquilidad.

Marquetalia lugar está ubicado en el suroriente del departamento y ofrece una agradable temperatura promedio de 20 grados centígrados. Se encuentra a una distancia de 124 kilómetros desde Manizales, y tiene una altura sobre el nivel del mar de 1.624 metros. Es un municipio productor de café, frutas y hortalizas que le dan un especial atractivo a sus parajes rurales.

Lugares de interés

La información oficial indica que en este municipio caldense hay varios lugares de interés que los turistas pueden visitar. En la lista se incluyen el Templo Nuestra Señora de los Dolores, el Parque Risaralda, el Parque Ecológico Juanista, la Granja Experimental Santa Ana, el Cerro de las Cometas y algunos lugares de balneario, en los que es posible pasar momentos de relajación.

Marquetalia es un destino con alto potencial turístico. | Foto: Gobernación de Caldas/API.

Para quienes disfrutan estar en contacto con la naturaleza, esta joya enclavada entre montañas no solo brinda la posibilidad de aprender del proceso del café, desde la siembra, pasando por la cosecha y finalmente como se procesa, sino que además pueden realizar actividades al aire libre como senderismo y avistamiento de especies de flora y fauna.