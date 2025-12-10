Así es el municipio del Valle que antes se llamaba Villa de Sucre, un destino campesino imperdible

A 237 kilómetros de Santiago de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra un bello municipio que cautiva a los viajeros con sus imponentes paisajes llenos de verde y clima cálido, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados.

Ese lugar es Ulloa, un destino que se erigió como municipio el 17 de diciembre de 1928, con el nombre de Villa de Sucre, en honor del prócer de la independencia, al general Antonio José de Sucre.

Sin embargo, su antiguo nombre cambió por el que tiene actualmente que, al igual que el primero, rinde homenaje al general José Eleuterio Ulloa, prócer en la época de la Confederación Granadina, explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

En sus inicios fue corregimiento de Alcalá y, desde su creación como municipio, cuenta con raíces antioqueñas y caldenses, las cuales fueron enriquecidas con la llegada de familias santandereanas, boyacenses y tolimenses.

Fue así como esta tierra surgió en medio de una selva virgen de exuberante vegetación, siendo el reflejo del gran esfuerzo que hicieron sus primeros habitantes, quienes lo convirtieron en un destino con gran potencial agrícola y un entorno natural que invita a explorar y maravillarse.

Aunque su temperatura promedio es de 21 grados centígrados, el clima es variado, por lo que se recomienda a los viajeros ubicar los sitios de interés que planean visitar y llevar tanto la ropa como el calzado adecuado para vivir una buena experiencia.

Los encantos que hacen de Ulloa un destino imperdible

Este municipio es un lugar privilegiado gracias a las distintas fuentes hídricas que nacen en el territorio y que desembocan en la cuenca del río La Vieja, que además marca el límite con el municipio de Cartago en su parte baja.

La población tiene dos subcuencas de gran importancia natural. La primera es la Quebrada Los Ángeles, que atraviesa el municipio a lo largo de 18 kilómetros y sirve como límite natural con Alcalá.

A este cuerpo de agua llegan afluentes como Chapinero, Bellavista, La Sonora, Calamonte, El Salto, Berlín y La Nubia, conformando un paisaje de aproximadamente 1.776 hectáreas de belleza hídrica y biodiversidad.

La segunda es la subcuenca del río Barbas, que delimita el municipio con el departamento de Risaralda y recibe quebradas como San José, El Rosario, El Diamante, El Brillante, Calamar, La Sonadora y Las Camelias, en un área cercana a 246 hectáreas.