Ni Villa de Leyva ni Guatavita: los destinos escondidos que son buenas opciones para disfrutar el próximo puente festivo

Con la llegada de un nuevo puente festivo, muchas personas que aman viajar comienzan a buscar opciones cercanas para salir de la rutina sin tener que recorrer largas distancias. Teniendo en cuenta esto, varios municipios de Cundinamarca se convierten en una opción llamativa gracias a sus paisajes para disfrutar en familia, pareja o con amigos.

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Entre las recomendaciones para un viaje rápido aparecen tres destinos que combinan naturaleza, cultura y tranquilidad, todos ideales para quienes aprovechan unos días de descanso sin alejarse demasiado de Bogotá.

El primero es Sutatausa, un municipio ubicado cerca de 90 kilómetros de la capital.

Este destino destaca por sus imponentes farallones, que se han convertido en uno de los principales atractivos para las personas que aman hacer ecoturismo, caminatas y observación de paisajes naturales.

Plaza doctrinera, templo, capillas poza, campanario y alrededores de Sutatausa, Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Sutatausa Cundinamarca

Además de sus escenarios al aire libre, el municipio cuenta con la parroquia San Juan Bautista, considerada una joya histórica y religiosa de la región por su riqueza arquitectónica y cultural.

Otra opción para el otro puente festivo es Cucunubá. Reconocido por su ambiente tranquilo y sus tradiciones artesanales, este municipio ofrece una experiencia enfocada en el turismo rural y cultural.

Entre los sitios más visitados se encuentran la Plaza Principal, la iglesia San Miguel Arcángel y la Laguna de Cucunubá. Sus calles coloniales y el entorno natural permiten disfrutar de un viaje relajado lejos del ruido y el ritmo lleno de prisa que se vive en la ciudad.

Choachí, Cundinamarca Foto: Redes sociales

La tercera recomendación es Choachí, uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza a poca distancia de Bogotá. El municipio está ubicado a aproximadamente una hora y media de la capital y es famoso por tener la cascada La Chorrera, que es considerada una de las más altas de Colombia.

Este lugar llama la atención de visitantes que están interesados en el senderismo, las caminatas ecológicas y las actividades al aire libre.

El municipio de Cundinamarca que es ideal para las actividades al aire libre y la aventura

Además de la cascada, Choachí cuenta con otros atractivos como la parroquia de San Miguel, el parque ecológico Matarredonda y varios miradores naturales que permiten apreciar la variedad de paisajes que hay en la zona.

Para quienes aún no tienen plan para el próximo puente festivo, estos tres municipios de Cundinamarca aparecen como opciones ideales para desconectarse, explorar nuevos lugares y disfrutar de unos días de descanso cerca de Bogotá.