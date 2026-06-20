Los 8 municipios finalistas para ir al mundial de mejor pueblo turístico. Estos son sus atractivos

Como una vitrina para los municipios colombianos que, entre otros, pese a su exuberante belleza no salen a relucir como los más representativos en el turismo nacional, será el certamen en el que participarán.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo concluyó la tarea de elegir los 8 municipios finalistas, que participarán en la postulación internacional de la convocatoria Best Tourism Villages 2026, de ONU Turismo

La selección se hizo de 27 municipalidades correspondientes a 13 departamentos aspirantes a lograr el galardón.

Los 8 escogidos avanzarán hacia la postulación oficial internacional, bajo el liderazgo del equipo técnico del Ministerio de Comercio, señaló la ministra Diana Marcela Morales Rojas.

Estos son los escogidos

Municipio de Consaca, en Nariño. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

1. Consacá, Nariño. Este municipio, vecino del volcán Galeras, en cuyos terrenos florecen cafetales, guarda la memoria viva de batallas que forjaron una nación.

Se trata de un destino de historia, biodiversidad andina y tradición cultural. Encaja en los criterios que evaluará ONU Turismo.

Municipio de El Peñón en Santander Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

2. El Peñón, Santander. Territorio conocido como el paraíso subterráneo, por las más de 375 cuevas y cavernas que hay en su área y que son atractivo para los turistas.

En el Peñón convergen naturaleza y tranquilidad rural. De las áreas exóticas con las que cuenta se destaca la caverna La tronera, que se le considera el corazón del mundo.

Así es Jericó, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / La Bitácora de Carlos y Eli

3. Jericó, Antioquia. Cultura, historia y una exótica arquitectura republicana es lo que tiene para ofrecer Jericó, considerado como uno de los pueblos más hermosos de Colombia y parte de la llamada Atenas del Suroeste.

Famoso por el café que surge de sus campos y en tiempos más modernos, por se la cuna de la madre Laura, la primera santa canonizada de Colombia.

Municipio de Marulanda, en Caldas Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

4. Marulanda, Caldas. La alta producción ovejera en este municipio caldense es una de sus particularidades, pues los turistas hacen un pare en en este municipio del Eje Cafetero, para admirar las artesanías en lana.

En esta población se celebran las fiestas de la lana, la papa, la leche y la arriería, en homenaje a las más marcadas tradiciones de sus habitantes.

Municipio de Norcasia, en Caldas Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

5. Norcasia, Caldas. En el corazón de Colombia, en la cordillera central, está ubicado este municipio que aprovecha su abundancia en agua para promover el turismo deportivo de aventura. Cultivadores de cacao en plena zona cafetera, es uno de los más jóvenes del departamento y, por ello, también uno de los más vibrantes. En sus paraísos hídrico se practica el bodyrafting o tubing por el Río La Miel. También es habitual la navegación en lancha por el Embalse Amaní y el senderismo hacia cascadas y ríos cristalinos.

Municipio de Paicol, en Huila Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

6. Paicol, Huila. Es la casa del viento, según las creencias populares. Se destacan coloridas estampas de casas coloniales que parecen incrustadas en una postal de montañas. Famosa por la iglesia tallada en roca y por la gastronomía propia de los huilenses.

Municipio de Sesquilé, Cundinamarca Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

7. Sesquilé, Cundinamarca. Muy cerca a Bogotá está ubicado el municipio de Sesquilé, uno de los más atractivos para el turista del centro del país. En su área está el vestigio de la cultura indígena, por su vecindad con la Laguna de Guatavita, donde se cuajó la leyenda de El Dorado. Colinda también con el embalse de Tominé, donde se practica el senderismo, cabalgatas, camping y deportes náuticos.

Usiacurí en Atlántico Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

8. Usiacurí, Atlántico. Y no podía faltar la belleza de las municipalidades del caribe colombiano. Este municipio es famoso por haber albergado durante más de una década al poeta boyacense Julio Flórez, autor de ‘Todo nos llega tarde’ y ‘Mil flores negras’.

De hecho, el municipio fue inspirador de los inmortales versos del poeta, que dibujó con palabras los paisajes de arenales, dunas, aves y flores silvestres.