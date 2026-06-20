Paraísos cerca de Bogotá: los 5 mejores lugares para ver aves y desconectarse este fin de semana

Para quienes buscan un plan diferente lejos del tráfico, el ruido y las largas filas de la ciudad, el avistamiento de aves se ha convertido en una de las actividades favoritas para disfrutar de la naturaleza.

Cinco destinos imperdibles para hacer avistamiento de aves en Colombia. Estos son sus encantos

Lo mejor es que no hace falta recorrer grandes distancias para encontrar escenarios llenos de biodiversidad. A pocos kilómetros de Bogotá existen destinos ideales para observar especies únicas y vivir una experiencia de tranquilidad al aire libre.

Según especialistas y guías de turismo de naturaleza, la Sabana de Bogotá y sus alrededores cuentan con ecosistemas estratégicos que tienen una enorme variedad de aves residentes y migratorias.

Gracias a ello, cada vez más visitantes se animan a recorrer senderos, humedales y reservas naturales con binoculares en mano.

Avistamiento de aves Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Dónde hacer avistamiento de aves cerca de Bogotá?

Uno de los lugares destacados es la Laguna de Tabacal, ubicada en el municipio de Supatá. Este espejo de agua rodeado de vegetación ofrece condiciones ideales para observar aves acuáticas y otras especies características de la región.

Además, su ambiente tranquilo la convierte en un destino perfecto para quienes buscan desconectarse durante el fin de semana.

Otro sitio recomendado es el Embalse del Neusa, conocido por sus paisajes naturales y por la presencia de numerosas aves que encuentran refugio en sus bosques y zonas cercanas al agua.

El avistamiento de aves es uno de los planes que pueden desarrollar los turistas. Foto: Getty Images/iStockphoto

El lugar también permite combinar la observación con caminatas y actividades recreativas.

La lista continúa con la Reserva Natural Encenillo, en Guasca. Este espacio protegido es reconocido por conservar importantes áreas de bosque andino, hábitat de múltiples especies de aves que atraen tanto a aficionados como a observadores experimentados.

También aparece el Jardín Encantado, en San Francisco, un destino especializado en el avistamiento de colibríes. En este lugar los visitantes pueden contemplar de cerca varias especies mientras disfrutan de recorridos diseñados para el turismo ecológico.

El recorrido concluye en la Reserva Natural Chicaque, uno de los escenarios más emblemáticos de la región. Sus senderos atraviesan bosques de niebla y ofrecen oportunidades para observar aves en un entorno natural privilegiado.

Más allá de la fotografía o la observación, estos destinos se han convertido en una invitación para bajar el ritmo, respirar aire puro y descubrir la riqueza natural que rodea a Bogotá. Un recordatorio de que, muy cerca de la ciudad, todavía existen auténticos paraísos por explorar.