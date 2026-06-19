¿Fanático del fútbol? Así puede conseguir el Pasaporte Mundialista en Bogotá y aprovechar beneficios exclusivos

La fiebre por el Mundial de Fútbol 2026 dede hace unos días empezó a sentirse en Bogotá y esta vez no se trata únicamente de partidos, camisetas o reuniones para ver los encuentros. La capital presentó una estrategia con la que busca convertir la pasión futbolera en una experiencia que también impulse el turismo, el comercio y el entretenimiento local.

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Se trata del llamado Pasaporte Mundialista, una iniciativa impulsada por el Distrito que permitirá a ciudadanos y visitantes acceder a descuentos, actividades especiales, eventos exclusivos y otros beneficios en 141 establecimientos aliados distribuidos en diferentes zonas de la ciudad.

La propuesta hace parte de la estrategia “Un equipo de 8 millones de titulares”, con la que Bogotá quiere aprovechar la atención global que genera la Copa del Mundo de 2026 para fortalecer su oferta turística, gastronómica y cultural.

Según la administración distrital, la capital espera recibir miles de visitantes durante la temporada mundialista y debido a esto darle dinamismo a sectores clave de la economía local.

Iniciativa en Bogotá para vere el Mundial 2026 y promover el turismo Foto: Getty Images/iStockphoto

Saber cómo funciona el pasaporte es sencillo. Las personas podrán reclamarlo en establecimientos participantes y utilizarlo como una especie de guía para recorrer diferentes puntos aliados.

Cada visita permitirá coleccionar sellos y, dependiendo de la actividad o comercio, acceder a promociones, membresías, cupones de descuento y experiencias especiales relacionadas con la celebración del Mundial.

Pasaporte Mundialista Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Esta iniciativa reúne bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y espacios de entretenimiento que decidieron sumarse a la campaña.

La meta es que tanto locales como turistas encuentren varias alternativas para vivir la fiesta del fútbol sin necesidad de viajar a los países sede del torneo.

Desde el Distrito también aclararon que este documento no funciona como una entrada para partidos ni como una acreditación oficial de la FIFA.

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Su objetivo es servir como una herramienta promocional para incentivar el consumo en comercios locales y acercar a los aficionados a distintas actividades programadas durante el campeonato.

Con esta apuesta, Bogotá busca que cada gol se traduzca en movimiento económico, mayor cantidad de visitantes y nuevas oportunidades para sectores que esperan aprovechar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.