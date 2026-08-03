Temporada de avistamiento de ballenas 2026: las cuatro áreas protegidas donde se puede vivir la experiencia

Desde julio hasta octubre, el Pacífico colombiano se convierte cada año en uno de los escenarios más importantes del país para el turismo de naturaleza con la llegada de las ballenas jorobadas. Estos cetáceos recorren miles de kilómetros desde aguas australes hasta las costas colombianas, donde encuentran condiciones favorables para reproducirse, dar a luz y cuidar a sus crías.

Nuquí, Bahía Solano y los Parques Nacionales Naturales Utría, Gorgona y Uramba Bahía Málaga son los principales destinos para vivir esta experiencia. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), en 2025, Nuquí y Bahía Solano registraron conjuntamente un poco más de 280 entradas de visitantes extranjeros, un crecimiento de un 35 % frente a 2024.

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Por su parte, los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, un aumento de un 5,7 % frente al año anterior. “Solo entre julio y octubre, ambos parques concentraron 9.317 visitas, equivalentes al 63 % de su movimiento anual, lo que evidencia la importancia de esta temporada para el turismo en el Pacífico colombiano”, destacó la organización.

“Esta experiencia permite mostrar la riqueza natural de Colombia y, al mismo tiempo, generar oportunidades para las comunidades de los destinos. Las agencias de viajes cumplen un papel fundamental al integrar los servicios, orientar al viajero y promover una visita responsable, segura y articulada con prestadores formales”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, un aumento de 5,7% frente al año anterior. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuatro áreas protegidas

La temporada de avistamiento de ballenas se vive en cuatro áreas protegidas del Pacífico colombiano con vocación ecoturística: el Parque Nacional Natural Utría, entre Nuquí y Bahía Solano (Chocó); el Parque Nacional Natural Gorgona, en Guapi (Cauca); el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en Buenaventura (Valle del Cauca); y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño), donde visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar del avistamiento de ballenas y otras especies bajo criterios de turismo responsable y conservación.

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“La presencia de las ballenas jorobadas en estas áreas protegidas representa una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales, siempre que la actividad se realice bajo las medidas establecidas para proteger a la especie, especialmente durante la temporada reproductiva, cuando las madres permanecen con sus crías”, señaló Parques Nacionales.

Para acompañar esta temporada, la entidad puso a disposición de visitantes, operadores turísticos y comunidades la Circular de Recomendaciones para el Avistamiento Responsable de Ballenas, un documento que reúne “orientaciones y buenas prácticas para desarrollar esta actividad de manera segura y responsable, contribuyendo a la conservación de la especie y de los ecosistemas marinos. Se invita a todas las personas que planean visitar las áreas protegidas del Pacífico colombiano a consultar este documento antes de hacer su viaje”, agregó Parques Nacionales.

“Con la campaña ‘Pacífico de Temporada’, Parques Nacionales Naturales de Colombia invita a visitantes, operadores turísticos y comunidades a hacer parte de una temporada en la que cada experiencia contribuya a la conservación de los ecosistemas marinos y al reconocimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural del Pacífico colombiano”, subrayó la entidad.