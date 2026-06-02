Científicos registran un extraño comportamiento en ballenas que nunca había sido documentado

Mientras científicos de todo el mundo buscan señales de vida inteligente en el espacio, una investigación sugiere que una forma de comunicación compleja podría estar ocurriendo en los océanos.

Una especie que se creía extinta reaparece después de más de un siglo y sorprende a los científicos

Un estudio del Instituto SETI y la Universidad de California en Davis documentó un comportamiento inusual en las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae): la creación de anillos perfectos de burbujas durante encuentros con seres humanos.

Los investigadores creen que este fenómeno podría representar un intento de interacción entre especies, ya que los anillos solo han sido observados cuando hay personas cerca.

Un comportamiento diferente a las técnicas de caza

Las ballenas jorobadas utilizan habitualmente redes de burbujas para atrapar peces. Sin embargo, los anillos observados en este estudio son distintos: son simétricos, individuales y aparecen cuando no hay actividad de alimentación.

El Dr. Roger Payne los describió como “nubes en forma de rosquilla que giran locamente y parecen anillos de humo gigantes de un metro de diámetro que suben rápidamente a la superficie”, según recoge Science Alert.

Durante el estudio, 11 ballenas jorobadas fueron vistas creando anillos de burbujas cerca de embarcaciones y nadadores. Foto: Sharpe et al., Marine Mammal Science, 2025

El estudio analizó 12 episodios en los que 11 ballenas produjeron 39 anillos de burbujas cerca de embarcaciones y nadadores.

Los anillos aparecen cuando hay humanos cerca

Uno de los hallazgos más llamativos es que los investigadores no encontraron este comportamiento en ausencia de personas. Tras revisar casi 5.000 vuelos de drones en Hawái, Alaska y la Antártida, no observaron ni un solo anillo cuando no había humanos en las proximidades.

“Las ballenas jorobadas muestran a menudo un comportamiento curioso y amistoso hacia las embarcaciones y los nadadores humanos”, explicó la coautora principal Jodi Frediani.

Además, la mayoría de las ballenas que emitieron los anillos estaban solas, lo que refuerza la idea de que el comportamiento no estaba dirigido a otros ejemplares de su especie.

WhaleSETI busca descifrar otras inteligencias

La investigación forma parte del proyecto WhaleSETI, que estudia sistemas de comunicación no humanos para mejorar la búsqueda de inteligencia extraterrestre.

“Ahora, como si se tratara de una señal candidata, demostramos que soplan anillos de burbujas en nuestra dirección en un aparente intento de interactuar juguetonamente, observar nuestra respuesta y/o entablar algún tipo de comunicación”, afirmó el Dr. Fred Sharpe.

El proyecto WhaleSETI busca entender cómo se comunican inteligencias distintas a la humana. Foto: Sharpe et al., Marine Mammal Science, 2025

Los científicos observaron que las ballenas incluso parecen controlar el tamaño y la profundidad de los anillos, y en ocasiones se detienen para observar la reacción humana.

Un misterio que sigue sin respuesta

Aunque el hallazgo resulta fascinante, los investigadores reconocen que todavía no saben qué significado tienen estos anillos de burbujas.

Según el Dr. Laurance Doyle, este comportamiento respalda la idea de que una inteligencia distinta a la humana podría tener interés en establecer contacto.

Por ahora, los expertos consideran que seguir documentando estos encuentros será clave para comprender si se trata de una conducta lúdica, una forma de comunicación o algo que aún permanece fuera de nuestro entendimiento.

*Con información de DW.