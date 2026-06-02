Una especie que se creía extinta reaparece después de más de un siglo y sorprende a los científicos

Tras casi cuatro décadas de ausencia, un escurridizo habitante de las tierras salvajes ha vuelto a dar señales de vida en el sur de Estados Unidos. El jaguarundí, un felino que muchos consideraban desaparecido de la región, ha sorprendido a la comunidad científica con avistamientos recientes que podrían cambiar lo que sabemos sobre su distribución actual.

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Un felino con disfraz de comadreja

A diferencia de otros gatos salvajes, el jaguarundí posee un aspecto bastante particular. Su cuerpo es alargado y sus patas son cortas, lo que le otorga un movimiento ágil y fluido, muy similar al de una comadreja. No es una animal que cuenta con manchas; su pelaje es de un solo color sólido, que puede variar entre un tono café rojizo o un gris oscuro casi negro.

De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas:" El jaguarundis es un poco más grande que un gato doméstico, con un peso de entre 3,6 y 7,3 kilogramos. Su pelaje es de un color uniforme: marrón rojizo o gris carbón". A pesar de ello, es un cazador formidable que se alimenta de aves, conejos y pequeños roedores.

El misterio de su desaparición

Para los expertos, este animal ha sido un “fantasma” desde 1986, año en que se registró el último avistamiento oficial en Brownsville, Texas. Desde entonces, la especie fue catalogada como en peligro de extinción (lo que significa que su población es tan baja que corre el riesgo de desaparecer por completo) o incluso extirpada localmente, un término técnico que se usa cuando un animal deja de existir en una zona específica pero aún vive en otras partes del mundo, como en México o Sudamérica.

La razón principal de su partida fue la pérdida de su hogar. “Los jaguarundis están en peligro de extinción debido a que la densa vegetación que les proporciona hábitat ha sido talada para la agricultura o el crecimiento de las ciudades”, explica el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Los matorrales densos y espinosos donde solía esconderse fueron eliminados para dar paso a la agricultura y al crecimiento de las ciudades. Sin arbustos tupidos donde refugiarse, el jaguarundí simplemente no tuvo donde vivir.

Encuentros inesperados en lugares nuevos

Lo que ha dejado boquiabiertos a los biólogos es que los nuevos reportes no solo provienen de zonas rurales, sino de áreas cercanas a poblaciones como Seguin, Lake Jackson y Uvalde. El hecho de que este animal, que normalmente evita a toda costa el contacto humano, haya sido visto cerca de zonas urbanizadas es algo que los investigadores están analizando con mucha cautela.

Expertos analizan si la recuperación de hábitats naturales estaría favoreciendo el regreso de este felino a Texas. Foto: Universal Images Group via Getty

Existen dos teorías principales sobre este fenómeno:

Regreso natural: Los esfuerzos por plantar arbustos nativos y restaurar su hábitat podrían estar dando frutos. Desplazamiento forzado: Es posible que la destrucción de bosques en el norte de México esté obligando a estos felinos a viajar hacia el norte en busca de comida y refugio.

Aunque todavía se espera una confirmación oficial definitiva mediante pruebas fotográficas o de ADN, la posibilidad de que el jaguarundí esté reclamando su antiguo territorio en Texas ha encendido una chispa de esperanza para la conservación de la biodiversidad en la región.