Descubren un extraño mono de labios naranjas que permaneció oculto durante décadas en la selva del Congo

El descubrimiento de nuevas especies continúa sorprendiendo a la comunidad científica. Una de las más recientes ocurrió en las selvas de la República Democrática del Congo, donde un grupo de investigadores identificó un mono hasta ahora desconocido para la ciencia, reconocido por sus llamativos labios naranjas y las marcas de su rostro, que recuerdan a una máscara. La especie es conocida localmente como Likweli.

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Bautizado como Colobus congoensis, este primate habita los bosques situados entre los ríos Lomami y Congo. Se trata de un animal escaso y difícil de observar: entre 2018 y 2022 solo fue registrado en 114 ocasiones dentro de un área aproximada de 1.700 kilómetros cuadrados.

El hallazgo fue liderado por científicos de la Universidad Atlántica de Florida (FAU), la Universidad de Yale, la Sociedad Zoológica de Frankfurt y otras instituciones. Además de su distintivo pelaje negro y las manchas anaranjadas alrededor de la boca, el mono se caracteriza por emitir vocalizaciones fuertes y fácilmente reconocibles.

Para confirmar que se trataba de una especie diferente, los investigadores realizaron análisis genéticos y morfológicos. Los resultados demostraron que pertenece al género Colobus y que su pariente vivo más cercano es Colobus satanas, aunque ambas especies están separadas por más de 1.200 kilómetros. También presenta diferencias físicas claras, como su menor tamaño y una característica mancha blanca en la región perianal.

Las selvas de la República Democrática del Congo albergan una de las mayores concentraciones de vida silvestre del planeta. Foto: John A. HartJunior D. Amboko... Kate M. Detwiler

El estudio incluyó muestras de tejido de tres ejemplares —dos hembras y un macho—, cuyo ADN fue comparado con el de otras poblaciones de monos colobos. Asimismo, los científicos documentaron detalladamente su apariencia mediante fotografías, mediciones corporales y el análisis de cráneos, dientes y esqueletos.

Como parte de la investigación, los especialistas examinaron 182 ejemplares pertenecientes a 13 especies de colobos africanos, además de comparar los nuevos especímenes con colecciones de museos e imágenes verificadas. Este trabajo permitió identificar las diferencias anatómicas que respaldan oficialmente el reconocimiento de Colobus congoensis como una nueva especie. Los ejemplares estudiados fueron preservados en museos del Congo y de Estados Unidos.

Aunque su pelaje es completamente negro, Colobus congoensis sobresale por varios rasgos poco comunes. Foto: John A. HartJunior D. Amboko... Kate M. Detwiler

Dicho descubrimiento tiene una relevancia especial, dado que es el quinto mono africano descrito por la ciencia en los últimos 75 años, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más importantes para el estudio de los primates en las últimas décadas.

Pese a la importancia de este avance científico, los investigadores advierten que la especie podría enfrentar un alto riesgo de desaparición debido a su distribución limitada, la pérdida de hábitat y la presión de la caza. Por esa razón, proponen clasificarla como “En Peligro” y subrayan que la protección del Parque Nacional de Lomami, junto con la participación de las comunidades locales, será fundamental para asegurar su conservación a largo plazo.