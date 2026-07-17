Cómo revivir una lengua de suegra marchita, con hojas amarillas y raíces débiles: el truco para recuperarla

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria o Dracaena trifasciata, es una planta ornamental muy popular por su resistencia, su fácil cuidado y sus hojas largas, rígidas y puntiagudas de color verde con bordes o vetas amarillas. Además de su valor decorativo, es apreciada porque ayuda a mejorar la calidad del aire al absorber algunos contaminantes presentes en ambientes cerrados.

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Sin embargo, esta planta puede debilitarse si el sustrato pierde nutrientes, recibe un exceso de agua o permanece en un lugar poco adecuado. Estas condiciones favorecen la pudrición de las raíces, lo que impide que absorba agua y nutrientes, provocando un deterioro progresivo que puede llegar a ser irreversible si no se corrige a tiempo.

Por fortuna, existen métodos naturales que no requieren una gran inversión ni el uso de productos químicos que puedan resultar perjudiciales. Estas alternativas pueden estimular su recuperación y ayudar a que la planta recupere su vigor.

La lengua de suegra se relaciona con protección y buena energía. Foto: Getty Images

De acuerdo con el truco compartido por la experta en jardinería en su cuenta de Facebook Jardín de la Chita, que reúne 2,5 millones de seguidores, es posible revitalizar plantas marchitas o con dificultades para florecer. Según explicó, este método puede aplicarse tanto a la lengua de suegra como a otras especies.

Para ayudar a recuperar plantas marchitas o con problemas de crecimiento, la experta recomendó preparar una mezcla sencilla con ingredientes de uso cotidiano. La receta consiste en combinar un litro de agua, un puñado de arroz, media cucharadita de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre en un recipiente.

Según explicó, la preparación debe dejarse reposar durante 24 horas para que el agua absorba parte de las propiedades de los ingredientes. Una vez transcurrido ese tiempo, el líquido se vierte en una regadera y se aplica directamente sobre la tierra que rodea la planta, evitando mojar las hojas.

Además, la jardinera señaló que el vinagre también puede contribuir a aflojar el sustrato seco y ayudar en el control de algunas plagas. Asimismo, aseguró que este preparado favorece la recuperación de las plantas y estimula su crecimiento, aumentando las posibilidades de que vuelvan a florecer.

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La experta explicó que la frecuencia de aplicación debe ajustarse al estado de la planta. Si la lengua de suegra está debilitada, recomendó utilizar el preparado cada quince días hasta que muestre signos de recuperación. Una vez que aparezcan hojas nuevas o recupere su vigor, el tratamiento puede aplicarse una vez al mes y, cuando la planta esté completamente sana, deberá repetirlo cada tres o cuatro meses.

Asimismo, advirtió que la mezcla nunca debe aplicarse directamente sobre las hojas, especialmente en plantas ubicadas en espacios con poca ventilación. El exceso de humedad puede favorecer la aparición de hongos, manchas oscuras e incluso pudrición, por lo que lo más recomendable es regar únicamente la base para que el sustrato absorba el líquido sin encharcarse.