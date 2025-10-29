Suscribirse

Estados Unidos

Mono de laboratorio con posible virus escapa tras accidente de camión en EE. UU.; esto es lo que se sabe

Los primates eran parte de una investigación con fines médicos.

Redacción Mundo
29 de octubre de 2025, 7:34 p. m.
El vehículo transportaba monos de laboratorio. | Foto: Red social X: API

Un vehículo que transportaba monos de laboratorio se volcó en una carretera del este del estado de Misisipi, lo que ocasionó el escape de varios animales alertando a las autoridades locales.

El hecho se presentó el martes, 28 de octubre, en el condado de Jasper County, donde aún buscan a tres ejemplares que continúan desaparecidos.

El accidente fue atendido por el Departamento de Policía del Condado de Jasper, la Comisión de Vida Silvestre y Pesca de Misisipi, además de una empresa cuyo trabajo consiste en eliminar animales, informa Infobae.

¿Cuáles son los monos implicados?

Los monos se encontraban en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, que habitualmente proporciona primates a organizaciones de investigación científica, según informó la institución de Nueva Orleans.

Contexto: Imágenes de una de las peores tragedias naturales en la historia de EE.UU.: 20 años desde que el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans

La universidad aclaró que los monos no pertenecen a la institución y que esta no se encargaba de su transporte. En Facebook, el Sheriff de Jasper afirmó que los animales “representan una amenaza potencial para la salud y son agresivos”.

Los agentes a cargo de intervenir en el accidente recibieron información alarmante sobre supuestos contagios de los monos con varias enfermedades. | Foto: Red social Facebook

Sin embargo, Tulane expuso que los monos "no han estado expuestos a ningún agente infeccioso”, tras la afirmación del Sheriff en la cual indicaba que los primates estaban contagiados de enfermedades como covid-19 y herpes.

Varios monos fueron sacrificados

Ante la confusión, las autoridades procedieron a dar de baja a los animales por razones de seguridad, y para salvaguardar la salud pública y la preservación de la fauna y flora de la zona.

En la fotografía se observan los guacales donde iban los monos. | Foto: Red social X: API

“Todas las áreas circundantes están siendo patrulladas y la ciudadanía ha recibido instrucciones específicas para no acercarse a los ejemplares que aún permanecen libres”, sostienen los agentes del orden.

El camión transportaba monos rhesus, que suelen pesar unos 8 kilogramos y se encuentran entre los animales más estudiados del mundo por el sector de la investigación médica.

Los 21 monos a bordo habían sido sometidos recientemente a chequeos que confirmaron que estaban libres de patógenos.

Las autoridades siguen atentas a los animales que no han podido ser identificados de acuerdo al inventario suministrado por el vehículo que transportaba los primates.

