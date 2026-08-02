Cinco pueblos tranquilos de Boyacá para descansar durante el segundo semestre de 2026, según la IA

Boyacá es uno de los departamentos más atractivos de Colombia para quienes desean hacer una pausa del ritmo acelerado de la ciudad. Sus paisajes montañosos, el clima fresco, la arquitectura colonial y la hospitalidad de sus habitantes convierten a esta región en un destino ideal para el descanso.

El municipio de Boyacá donde el guiso de cabeza de res es imperdible, un destino con historia y tradición cerca a Tunja

Si está planeando una escapada entre agosto y diciembre, estos cinco municipios pueden ser buenas opciones, según ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial.

1. Iza

Conocido como el ‘Nido Verde de Boyacá’, Iza es uno de los pueblos más tranquilos del departamento. “Sus calles empedradas, casas de arquitectura colonial y ambiente silencioso invitan a caminar sin prisas y disfrutar del paisaje”, destaca la IA.

Uno de sus mayores atractivos son las aguas termales, ideales para relajarse después de una caminata. Además, “el municipio es reconocido por sus postres artesanales, panes tradicionales y restaurantes que ofrecen cocina típica boyacense”.

Así es el municipio de Boyacá que enamora por sus ríos, quebradas y lagunas, un destino con larga historia muy cerca de Tunja

Adicionalmente, gracias a su cercanía con la Laguna de Tota, los visitantes pueden complementar su estadía con “recorridos por playas de arena blanca, paseos en lancha o actividades de ecoturismo”.

2. Tibasosa

Tibasosa es considerado uno de los municipios más bonitos y tranquilos de Boyacá. La inteligencia artificial destaca sus calles adornadas con jardines, balcones llenos de flores y fachadas coloniales que “crean un ambiente acogedor durante todo el año”.

El pueblo es famoso por la producción de feijoa, una fruta con la que “se elaboran vinos, mermeladas, postres y licores artesanales que pueden degustarse en diferentes establecimientos locales”.

“También cuenta con fincas rurales y cafés donde es posible pasar una tarde tranquila disfrutando del paisaje y del clima templado”, agrega ChatGPT.

3. El Cocuy

Aunque es reconocido por ser la entrada al Parque Nacional Natural El Cocuy, el municipio ofrece mucho más que turismo de aventura. “Su centro mantiene un ambiente apacible, con calles coloniales, plazas tranquilas y una comunidad muy acogedora”, destaca la IA.

Incluso si no se planea ingresar al parque, es posible disfrutar del paisaje de la sierra, “degustar la gastronomía típica y recorrer los alrededores, donde abundan los miradores y las zonas rurales”.

“Durante los meses de menor afluencia turística, el pueblo se convierte en un excelente lugar para descansar rodeado de uno de los paisajes más impresionantes de Colombia”, agrega.

Este destino es ideal para visitar y admirar los paisajes de El Cocuy. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

4. Panqueba

Sobre este municipio se destaca que conserva “intacta” la tranquilidad del campo boyacense. “Rodeado de montañas, cultivos y pequeños caminos rurales, ofrece un ambiente perfecto para desconectarse del estrés cotidiano”, afirma ChaGPT.

“Aquí predominan el turismo de naturaleza, las caminatas ecológicas y el contacto con la cultura campesina. Su reducido flujo de visitantes permite disfrutar de paisajes silenciosos y de una experiencia mucho más auténtica”, subraya.

Desde Panqueba también es posible visitar otros atractivos cercanos de la provincia de Gutiérrez sin necesidad de recorrer largas distancias.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

5. Santa Sofía

Este municipio se encuentra pocos kilómetros de Villa de Leyva y ofrece “una alternativa mucho más tranquila para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin el alto flujo de turistas”.

El municipio se caracteriza por sus montañas, senderos ecológicos, cascadas y cuevas naturales, entre ellas la famosa Cueva de La Fábrica, uno de los principales atractivos de la región.

“Su ambiente rural, la amabilidad de sus habitantes y la posibilidad de realizar caminatas o simplemente descansar en fincas campestres lo convierten en una excelente opción para un fin de semana”, concluye la IA.