La Unesco elige 25 nuevos tesoros mundiales: prepare su pasaporte para conocerlos

La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), amplió su prestigiosa Lista del Patrimonio Mundial con la incorporación de 25 nuevos sitios considerados de valor excepcional para toda la humanidad. La decisión fue tomada durante la reunión número 48 del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Busan, Corea del Sur.

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Entre los nuevos lugares reconocidos resaltan las playas del Desembarco de Normandía, la región del Monte Olimpo, en Grecia, y varias obras del reconocido arquitecto finlandés Alvar Aalto.

Con estas incorporaciones, el listado alcanza un total de 1.273 lugares distribuidos en 173 países, de los cuales 991 son culturales, 240 naturales y 42 son mixtos.

La Unesco explicó que ingresar a esta lista representa mucho más que obtener fama internacional o atraer turistas. Cada candidatura debe demostrar un valor universal excepcional, cumplir estrictos criterios de selección y garantizar planes adecuados de conservación y protección para las futuras generaciones.

Vista del monte Olimpo nevado el 4 de febrero de 2024 en el Parque Nacional del Olimpo, Grecia. Foto: Getty Images

El sistema nació tras la campaña internacional que permitió rescatar los templos de Nubia, amenazados por la construcción de la presa de Asuán, en Egipto. Esa experiencia impulsó la creación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en 1972.

El reconocimiento también ofrece beneficios como mayor visibilidad internacional y acceso a asistencia técnica o financiera para enfrentar amenazas, emergencias o fortalecer programas de conservación.

Sin embargo, la responsabilidad principal de proteger cada sitio sigue recayendo en el país que presentó la candidatura.

En esta lista también destacan otros grandes lugares que son los más conocidos en el mundo entero: las Pirámides de Guiza, la Gran Muralla China, Venecia, Machu Picchu, el Taj Mahal, los templos de Angkor, las islas Galápagos, la Alhambra, Chichen Itzá y el Parque Nacional de Yosemite.

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No obstante, la distinción también plantea desafíos importantes. El aumento del turismo puede impulsar la economía del lugar, pero al mismo tiempo generar presión sobre ecosistemas, monumentos y comunidades que habitan estos territorios.

Con esta nueva actualización, la Unesco busca recordar que preservar estos lugares no solo significa proteger su belleza o importancia histórica, sino garantizar que continúen siendo parte del patrimonio compartido por la humanidad durante muchas generaciones más.