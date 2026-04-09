Colombia implementa herramienta de Unesco para transformar la gestión turística en los pueblos patrimonio; estos son los detalles

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la implementación de la herramienta de la Unesco denominada Evaluación y Estrategia para la Gestión de Visitantes (Vmast, por sus siglas en inglés) con el propósito de fortalecer la gestión turística en los 18 pueblos patrimonio del país.

“Este proyecto se centra en la gestión de visitantes y tiene como objetivo optimizar el flujo, comportamiento y experiencia de estos en los municipios de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, de modo que se asegure la integridad física, cultural y ambiental del lugar; una experiencia de calidad para los visitantes; el bienestar de la comunidad local y la sostenibilidad social, económica y ambiental del turismo en el tiempo (entre otros factores)”, señaló el Ministerio de Comercio.

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“En este sentido, algunos aspectos clave para la gestión de visitantes en sitios patrimoniales incluyen la participación activa de los actores locales en la toma de decisiones; la definición de objetivos claros sobre el tipo de turismo que se quiere promover y sus estándares de sostenibilidad; la adecuada interpretación y comunicación de los valores patrimoniales; una presencia digital coherente con la identidad del destino; el ordenamiento de la afluencia de visitantes y el uso de datos para el monitoreo y la previsión de la demanda”, subrayó la entidad.

Barichara, Santander. Foto: Karen Salamanca

El Ministerio señaló que una “gestión de visitantes adecuada, eficiente y eficaz contribuye a preservar y sostener el patrimonio natural y cultural, mejorar la calidad de la experiencia turística, reducir los conflictos entre visitantes y comunidades locales, fortalecer la gobernanza turística y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia”.

“Este ejercicio nos muestra que el turismo no puede pensarse solo desde la llegada de visitantes, sino desde la vida de quienes habitan los territorios. Escuchar a las comunidades y tomar decisiones con base en lo que realmente ocurre es clave para lograr un equilibrio entre desarrollo y conservación”, sostuvo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

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En el marco de la estrategia se identificaron 720 actores en los 18 pueblos, desde empresarios y prestadores de servicios, hasta gestores culturales, líderes sociales y academia. El mapeo de actores puede consultarse de manera pública en la página web de la Fundación Erigaie.

Posteriormente, de acuerdo con el Ministerio, se avanzó en la “construcción de rutas claras de acción para cada territorio, con prioridades definidas y responsabilidades compartidas”.

El proyecto continúa su ejecución durante todo 2026, “con nuevas jornadas de implementación y trabajo participativo en cada uno de los 18 Pueblos Patrimonio, así como el desarrollo de una herramienta tecnológica propia para Colombia”.

Sobre la herramienta

El acrónimo Vmast corresponde a la expresión en inglés Visitor Management Assessment & Strategy Tool (es decir, “Herramienta de Evaluación y Estrategia para la Gestión de Visitantes”), para designar la herramienta diseñada por Unesco y ONU Turismo.

“Esta se diseñó con el objetivo de apoyar a los gestores de destinos y sitios patrimoniales en la evaluación y fortalecimiento de la gestión de visitantes, especialmente en contextos donde el turismo puede generar presiones sobre los valores culturales, sociales y ambientales. La VMAST es una plataforma digital de autoevaluación orientada a apoyar la gestión de visitantes y la definición de estrategias para el turismo sostenible”, explicó el Ministerio de Comercio.

Fue desarrollada en el marco del Programa de Turismo Sostenible para los sitios de Patrimonio Mundial de la Unesco, aunque su aplicación no se limita exclusivamente a estos territorios.

¿Cuáles son los 18 pueblos patrimonio?

Aguadas, Caldas; Barichara, Santander: Ciénaga, Magdalena, El Jardín, Antioquia; Guadalajara de Buga, Valle del Cauca; Jericó, Antioquia; Monguí, Boyacá; Honda, Tolima; Playa de Belén, Norte de Santander; Salamina, Caldas; San Juan de Girón, Santander.

Villa de Guaduas, Cundinamarca; Santa Cruz de Lorica, Córdoba; Santa Cruz de Mompox, Bolívar; Santa Fe de Antioquia, Antioquia; Villa de Leyva, Boyacá; El Socorro, Santander; Pore, Casanare.