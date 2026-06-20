La reacción de Alfaro por las nuevas reglas que perjudican a Paraguay en el Mundial 2026: “Deporte nuevo”

El entrenador Gustavo Alfaro estuvo lejos de guardar silencio en el Mundial 2026 tras la victoria de la selección de Paraguay ante Turquía, y en rueda de prensa se refirió a una de las decisiones arbitrales más polémicas de esta edición de la Copa del Mundo. El suceso, antes de finalizar la primera parte, dejó a su equipo con 10 jugadores debido a la tarjeta roja de Miguel Almirón.

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El técnico Alfaro no se guardó nada y hasta confesó que le ha costado adaptarse a este “deporte nuevo”. Almirón dejó en evidencia que no tenía ni idea de esa nueva norma y, de inmediato, vio la tarjeta roja y dejó a Paraguay con 10 jugadores, faltando todo el segundo tiempo para que acabara el compromiso en San Francisco.

Y es que el jugador del Atlanta United de la MLS se convirtió en el primer futbolista en ser expulsado en esta edición de la Copa del Mundo por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival. El VAR lo detectó, el juez central fue a las cámaras y allí se tomó la decisión.

Más exactamente, Almirón le habló a un rival de Turquía tapándose la boca a los 45+2 minutos del partido entre Paraguay y Turquía, por la segunda fecha del Grupo D, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Tras ser advertido por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton acudió a las pantallas y despejó las dudas. Le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe a los jugadores taparse la boca para hablar en el terreno de juego.

El DT de Paraguay defendió a su jugador

Tras esta nueva normativa, Gustavo defendió a su jugador y mostró su molestia, ya que a Paraguay le cayó todo el peso de la nueva norma. Efectivamente, al menos en las redes sociales, la expulsión del volante ofensivo paraguayo dio de qué hablar. Muchos critican a Almirón por desconocer la nueva reglamentación.

“Todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, completo. Desde, desde la primera hoja hasta la última”, expresó Alfaro con enojo.

"¿DEL ARBITRAJE? ME CUESTA JUGAR A ESTE DEPORTE NUEVO"



🔥 Alfaro fue categórico al opinar sobre el trabajo del salvadoreño Iván Bartón ante Turquía... ¿Coincidís?



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“Del arbitraje, nada. Me cuesta jugar este deporte nuevo”, agregó en su crítica.

“Esto se los dije a los jugadores: ‘Miren, yo les voy a decir una cosa como argentino, no como técnico de la selección paraguaya. Cuando a Paraguay lo dan por muerto, cuando a Paraguay todo el mundo ya lo da por eliminado del Mundial, es cuando más temor hay que tenerle, porque es la demostración de que en las adversidades más complejas es cuando los jugadores demuestran y dan la talla en ese aspecto’. Y eso lo hicieron”, comentó en la rueda de prensa.