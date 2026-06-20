Miguel Almirón fue expulsado tras una norma nunca antes vista: su gesto en el Mundial 2026 la Fifa no lo perdona

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador en ser expulsado en el Mundial 2026 por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival. El VAR lo pilló, el juez central fue a las cámaras y ahí se tomó la decisión.

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El volante, que milita en el Atlanta United de la MLS y tuvo pasos por el Newcastle United de la Premier League y Lanús de Argentina, le habló a un rival de la selección de Turquía tapándose la boca a los 45+2 minutos del partido entre Paraguay y los turcos, por la segunda fecha del grupo D, disputado en Santa Clara, California.

Tras ser advertido por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton acudió a las pantallas y despejó las dudas. Le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe a los jugadores taparse la boca para hablar en el terreno de juego.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



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Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius en un partido de la Champions League de esta misma temporada, la Fifa anunció a finales de abril que, a partir de este Mundial, expulsaría a los jugadores que realizaran gestos similares, una práctica que se había vuelto muy común en los terrenos de juego. Al parecer, Miguel Almirón desconocía estas reglas introducidas.

“Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho; de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”, justificó el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.

Almirón le da la vuelta al mundo

Esta medida es una respuesta a la polémica surgida en el mencionado partido de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, cuando Vinicius denunció que el argentino Gianluca Prestianni lo llamó “mono” con la boca tapada.

Miguel Almirón abandona el terreno de juego del estadio de San Francisco. Foto: Getty Images

Aunque las imágenes de televisión no confirmaron lo que supuestamente dijo el delantero del Benfica y este negó el insulto racista, Prestianni fue sancionado por la Uefa con seis partidos de suspensión, tres de ellos en suspenso.