La notificación de Alfaro para Francia y Chilavert que ilusiona con la épica: resuena en el Mundial 2026

El técnico de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, lanzó poesías que muestran que no descartan una hazaña en Filadelfia, en el partido por los octavos del Mundial 2026. El entrenador argentino encontró en un recuerdo de su infancia la mejor forma de explicar el desafío que significa para la Albirroja esta Francia de Kylian Mbappé.

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Una tormenta eléctrica. Así describió el poder ofensivo de los Bleus antes del cruce por los octavos del Mundial de 2026. A su vez, resulta un mensaje entre líneas para José Luis Chilavert, quien, pese a la épica de Paraguay ante Alemania, no le baja a las críticas contra Alfaro.

“Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos”, dijo Alfaro en una rueda de prensa este viernes en Filadelfia.

Gustavo Alfaro y Kylian Mbappé Foto: Fotos: Getty Images

El entrenador argentino explicó que la comparación nació de su infancia en Rafaela, provincia de Santa Fe, donde aprendió a convivir con las tormentas. Sostuvo que, frente a un rival con tantas variantes ofensivas, no basta únicamente con diseñar un buen planteamiento táctico.

“Yo soy un hombre de campo. Cuando nosotros en Rafaela veíamos una tormenta eléctrica, teníamos que resguardarnos donde fuera. No había pararrayos”, recordó, antes de insistir en que Paraguay deberá protegerse colectivamente para reducir el impacto del potencial ofensivo de Francia.

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Más allá de la imagen, Alfaro destacó el funcionamiento del equipo dirigido por Didier Deschamps y valoró especialmente la manera en que sus principales figuras se integran al juego colectivo.

“La capacidad que tienen los cuatro hombres en ofensiva es extraordinaria porque no es solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino también el talento al servicio del equipo. El talento que brilla para el equipo es el diferencial que tiene Francia”, sostuvo en rueda de prensa.

Kylian Mbappé es uno de los goleadores del Mundial 2026 con 4 anotaciones. Foto: Fifa Foto: El País

Alfaro también advirtió sobre el desgaste físico acumulado por Paraguay tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, en una serie que se resolvió por penales (4-3), luego de empatar 1-1 tras 120 minutos.

“Sé cuál fue el punto de partida. Este equipo estaba afuera de todo”, recordó Gustavo Alfaro al reivindicar la evolución que ha experimentado Paraguay durante su ciclo, iniciado en septiembre de 2024 en las eliminatorias sudamericanas.

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