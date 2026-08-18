Diego Simeone se pronunció sobre la venta de Julián Álvarez: respuesta oficial al Barcelona

Julián Álvarez ve esfumarse su sueño de jugar para el FC Barcelona, luego de las declaraciones del técnico Diego Simeone y la negativa del Atlético de Madrid para dejarlo salir en venta.

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Simeone apuntó que cree “tajantemente” que el delantero seguirá en el Atlético de Madrid esta temporada. “Creo que está más que claro lo que expresó y, desde lo deportivo, intentamos cuidar a la persona y al jugador. También trabajamos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es”, añadió.

El DT considera que Julián Álvarez es una pieza fundamental para el engranaje del equipo. “Sigo pensando en que me ocupo de la parte deportiva, y en lo personal es un chico extraordinario”, sentenció.

“Desde lo deportivo, todavía tiene que tener un puntito más de entrenamiento para poder llegar de la mejor manera. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y trataremos de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo en estos años que está aquí”, apuntó Simeone.

💣 El Cholo Simeone sobre la continuidad de Julián: "Es un chico extraordinario, estuvimos hablando el otro día"



🗣️ "Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Hay que tratar de crear un equipo alrededor de él" pic.twitter.com/A45w4hKn6c — Diario SPORT (@sport) August 18, 2026

Este miércoles, Atlético de Madrid debuta en condición de local contra Málaga y el recibimiento de la hinchada a Julián Álvarez es un tema de controversia en la prensa española.

“Soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido, en todos los espacios que nos ha tocado con Diego Costa, Griezmann y hoy Julián Álvarez”, apuntó el Cholo.

El delantero argentino ha estado entrenando con normalidad y en la última sesión se le vio bien acompañado por Cristian ‘Cuti’ Romero, nuevo fichaje procedente del Tottenham.

“Es un futbolista con liderazgo, fortaleza, compromiso y con pertenencia que seguramente la adquirirá con el tiempo. Ojalá lo pueda demostrar porque viene para ayudar”, destacó Simeone sobre su nueva adquisición para la defensa.

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Atlético de Madrid está en adaptación

A pocas semanas de cerrar el mercado de fichajes y con la llegada de los internacionales, el técnico rojiblanco admitió que el equipo está en un “proceso de acomodarse a la situación”.

“Han llegado los chicos a los que les tocó jugar la final del Mundial y estamos en un proceso puro de ajustar y ver qué vamos a hacer. Vamos a necesitar el tiempo que no hay, porque mañana se compite”, declaró.

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid. Foto: NurPhoto via AFP

Sobre el mercado del Atlético de Madrid, expresó que no sabe el equipo que va a terminar teniendo porque “falta mercado”, que en el fútbol “nada” le sorprendería y que están “preparados para lo que suceda”.

Por último, lamentó la salida de Antoine Griezmann: “No me voy a romper la cabeza para imaginarme a otro Griezmann, porque no lo habrá. Fue algo increíble. Tuvimos un genio por muchos años. Evidentemente, lo vamos a extrañar en lo futbolístico y lo humano”.