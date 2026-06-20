Paraguay, con dos hechos históricos, acaricia la clasificación: así va la tabla del grupo D del Mundial 2026

La selección de Paraguay, que dio muestras de su tenacidad, capacidad defensiva y que jugó toda la segunda parte en inferioridad de condiciones por la insólita expulsión de Miguel Almirón justo antes de acabar el primer tiempo, logró una durísima victoria por 1-0 ante Turquía, que le permitió seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Un gol de Matías Galarza apenas a los 64 segundos de comenzar el partido fue suficiente para que el equipo que dirige Gustavo Alfaro se llevara una victoria heroica, que además elimina a Turquía del torneo y ya hace maletas para emprender el camino rumbo a Estambul.

Por si fuera poco, este resultado también hace que Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asegure el primer puesto del grupo D, horas después de haberse convertido en el segundo equipo, después de México, otro anfitrión, en clasificarse de forma prematura a los dieciseisavos de final tras vencer 2-0 a Australia en Seattle.

De esta manera, los estadounidenses esperan lograr el puntaje perfecto en este grupo y batir a Turquía antes de encarar la siguiente ronda del Mundial 2026. Por su parte, Paraguay se mentaliza en la victoria ante Australia para pasar como uno de los mejores segundos.

Miguel Almirón y Matías Galarza

El encuentro en la bahía de San Francisco (Santa Clara) estuvo marcado por dos hechos históricos: la expulsión de Miguel Almirón y el gol más rápido de esta edición de la Copa del Mundo, cortesía de Matías Galarza.

¡¡AL MINUTO DE JUEGO APARECIÓ UN JUGADOR DE RIVER!! Toque rápido de Enciso y zapatazo infernal de GALARZA FONDA, desde lejísimos, para el 1-0 de Paraguay ante Turquía.



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El volante del Atlanta United de la MLS sorprendió a Turquía con un gol de camerino apenas comenzando el partido por la segunda fecha. Fue el 1-0 para Paraguay en el Levi’s Stadium, con una anotación a los 64 segundos de iniciado el juego. Se convirtió en el gol más rápido de la actual Copa del Mundo y superó la marca de su colega marroquí Ismael Saibari.

La diferencia de un gol a otro fue de solo horas. El primero que pateó el cronómetro en el Mundial fue el marroquí Saibari, cuando abrió el marcador ante Escocia en Boston. El atacante, que firmará como nuevo refuerzo del Bayern Múnich, necesitó 73 segundos, lo que hacía pensar que no habría otra anotación que bajara ese registro.

Por otra parte, su colega del Atlanta United, Almirón, con pasado en el Newcastle United y Lanús, le habló a un rival tapándose la boca a los 45+2 minutos del partido, lo que forzó la tarjeta roja.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



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Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe a los jugadores cubrirse la boca al hablar en el césped.

Miguel Almirón abandona el terreno de juego del estadio de San Francisco. Foto: Getty Images

Para evitar incidentes como los insultos racistas del argentino de Benfica Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius en un partido de la Champions League de esta misma temporada, la Fifa anunció a finales de abril que, a partir de este Mundial, se expulsará a quienes realicen ese gesto, que se volvió común en las canchas. Paraguay disputó toda la segunda parte con un jugador menos y resistió hasta el definitivo 1-0.