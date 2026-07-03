Paraguay vs. Francia: canal y hora para ver este partidazo por los octavos del Mundial 2026

Con aire en la camiseta después de eliminar a Alemania por penales, Paraguay enfrenta uno de los retos más importantes de su historia contra la temible Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Cambio de horario para los octavos del Mundial 2026: confirman medida drástica de la FIFA

Philadelphia será el escenario de un duelo de estilos: la selección guaraní está acostumbrada al planteamiento defensivo, mientras que los franceses son un homenaje al ataque y la efectividad.

El partido de Paraguay vs. Francia quedó programado para este sábado, 4 de julio, a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de Directv Sports, canal que cuenta con los derechos de los 104 partidos de la Copa Mundial.

Reencuentro 28 años después

El pulso entre Francia y Paraguay en octavos de final del Mundial 2026 hace pensar inevitablemente en el enfrentamiento entre ambos países en otra edición, la de 1998, en la que los europeos ganaron 1-0 en la prórroga, en el camino hacia su primer título orbital.

Esta vez el escenario será el Lincoln Financial Field de Philadelphia, en el corazón de una ciudad que está más pensando en los festejos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Australia vs. Egipto se definió por penales: nuevo clasificado a octavos del Mundial 2026

Didier Deschamps es el nexo entre los dos partidos: el actual seleccionador de Francia era entonces el capitán del equipo nacional, que dirigía Aimé Jacquet.

Francia llegó a aquel partido como gran favorito, pese a la ausencia por suspensión de su estrella, Zinédine Zidane. Le avalaba su pleno de tres victorias (9 puntos) y sus nueve goles marcados en el Grupo C de la primera fase.

Pero Paraguay plantó una enorme resistencia, que hizo temblar al país anfitrión. El carismático arquero de los sudamericanos, José Luis Chilavert, se convirtió en una muralla.

El plan defensivo de la albirroja funcionaba perfectamente para desesperación del anfitrión... hasta que después de 114 minutos, ya en el tramo final de la prórroga, el defensa central Laurent Blanc se vistió de goleador para recibir de David Trezeguet y enviar al fondo del arco defendido por Chilavert.

En este Mundial 2026, Francia también parte como favorita en su duelo ante Paraguay. Los bleus vienen de pasarle por encima a Suecia y quieren seguir generando ocasiones de gol para su máxima figura, el delantero Kylian Mbappé, que está en una batalla cerrada contra Messi por el botín de oro.

Paraguay apelará al planteamiento que le dio resultado ante Alemania: aguantar atrás y aprovechar cada incursión ofensiva con Julio Enciso o Miguel Almirón,

¿Qué canal pasa Paraguay vs. Francia?