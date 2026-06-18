Este es el corregimiento antioqueño que enamora por sus fincas, tradición silletera y bellos paisajes

La ciudad de Medellín tiene cinco corregimientos en su zona rural y ocupan cerca del 70% de su territorio.

Uno de ellos es Santa Elena, el de mayor visibilidad y reconocimiento cultural y turístico por su cultura silletera y su riqueza paisajística, según señala la Alcaldía de Medellín en su portal web.

El encantador municipio antioqueño de gran extensión y larga historia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Está ubicado al oriente de la ciudad, a 17 kilómetros del centro, y se creó en 1987 a partir de la aprobación del acuerdo 54 del Concejo de Medellín. Su cabecera se sitúa a 17 kilómetros de distancia del centro de la ciudad. Limita al norte con los municipios de Copacabana y Guarne, por el oriente con Rionegro y El Retiro, por el occidente con el perímetro urbano de Medellín, con la zona nororiental, centro oriental y sur oriental y por el sur, con el municipio de Envigado.

Silletas en la Feria de las Flores. Foto: Luis Benavides

Tradición silletera

La tradición silletera del corregimiento fue reconocida por la Ley 838 de 2003 que designó como patrimonio cultural de la nación a los silleteros y a la Feria de las Flores.

“Esta tradición proviene desde que las silletas eran utilizadas como medio de transporte de diferentes productos hacia otros lugares de Medellín y de municipios cercanos. Como su nombre lo indica, las silletas son un instrumento que se adapta a la espalda con el fin de portar cargas o personas”, describe la Alcaldía.

Este objeto está construido en madera y es un armazón que se sostiene, “mediante cuerdas, a los hombros y a la cabeza del cargador. Unas pequeñas patas de madera sirven de soporte y permiten una fácil manipulación tanto al levantarla como al depositarla en el suelo. En la elaboración de las silletas participa toda la familia”.

Los dos factores que han redefinido las motivaciones de los turistas internacionales

Semana de los silleteros

La Alcaldía de Medellín resalta que la semana previa al desfile de silleteros de la Feria de las Flores se puede conocer la cultura y tradición de los floricultores, a partir de la elaboración de las silletas en el corregimiento. Esta semana tiene una variada programación cultural.

Otros atractivos

Entre los principales atractivos de la población se encuentra la cascada Bocaná. Es una caída de agua aproximadamente de veinte metros de altura, ubicada en el cauce de la quebrada Santa Elena y se destaca por su variedad de plantas.

Otro atractivos son los bosques de La Aguada. Se resaltan, además de su riqueza natural, sus caminos en piedra “muy conservados que datan desde 1800. Es un lugar muy visitado por los amantes de la naturaleza y grupos de caminantes”.

Otro lugar destacado es la Finca Paysandú. Es un centro de la Universidad Nacional dedicado a las áreas de agropecuaria y zootecnia. “Cuenta con aulas, dormitorios y salón de reuniones para los profesores y alumnos, además de destacarse principalmente por su arquitectura doméstica que tiene un valor ecológico y paisajístico”, resalta la Alcaldía de Medellín.