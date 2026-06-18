En un escenario marcado por una mayor longevidad y nuevos desafíos asociados a la calidad de vida, hábitos como el movimiento consciente, la alimentación equilibrada, el bienestar emocional y el contacto con la naturaleza están redefiniendo lo que significa vivir bien después de los 50 años.

El pueblo de Cundinamarca donde los jóvenes se van y es un paraíso para adultos ya pensionados

Cada vez más personas están priorizando experiencias y rutinas que les permitan mantenerse activas, reducir el estrés y fortalecer su bienestar físico y mental. Esta transformación responde a una generación que busca llegar a edades más avanzadas con una mejor calidad de vida y una relación más equilibrada con su entorno.

La conversación sobre bienestar después de los 50 años cobra cada vez más relevancia en un contexto marcado por una mayor longevidad. En Colombia, la esperanza de vida alcanza los 77,5 años, según la OCDE, lo que ha impulsado un mayor interés por hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida a medida que avanzan los años.

Adultos mayores: ¿Qué planes prefieren hacer a esta edad? Foto: El País

En este contexto, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a partir de su experiencia en turismo de bienestar y naturaleza, identifica cuatro hábitos que están redefiniendo la forma en que las personas viven después de los 50:

Priorizar el movimiento sobre el rendimiento

La actividad física continúa siendo uno de los pilares del bienestar, pero el enfoque ha cambiado. Más que alcanzar metas deportivas exigentes, cada vez más personas incorporan caminatas, senderismo, yoga o ejercicios de bajo impacto que favorecen la movilidad, la salud cardiovascular y la conexión con el entorno.

“Hoy vemos una generación que entiende el bienestar como una construcción diaria. Después de los 50, muchas personas están priorizando actividades que les permitan mantenerse activas, conectar con la naturaleza y disfrutar experiencias más conscientes.

Esa búsqueda está muy alineada con la filosofía Pura Vida de nuestro país, que promueve el equilibrio entre movimiento, descanso y bienestar”, señala Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

¿Qué planes prefieren hacer las personas de 50 años? Foto: Getty Images/iStockphoto

Buscar experiencias que reduzcan el estrés

El bienestar emocional ha ganado protagonismo. Actividades asociadas con la naturaleza, la meditación, el descanso activo y los espacios tranquilos forman parte de una tendencia global que busca disminuir los niveles de estrés y mejorar la calidad de vida.

A medida que aumenta la expectativa de vida, también crece el interés por hábitos que permitan mantener el equilibrio emocional y prevenir afectaciones asociadas al estrés prolongado, especialmente en etapas donde las personas buscan una mejor relación entre salud, tiempo libre y bienestar.

Adoptar una alimentación más consciente

La alimentación ya no se limita a una necesidad nutricional. Para muchos adultos de 50 años se ha convertido en una herramienta de prevención y bienestar, impulsando el interés por productos frescos, gastronomía local y hábitos que favorezcan una mejor salud física y mental.

Esta tendencia también ha influido en las decisiones de viaje, donde las experiencias gastronómicas vinculadas con ingredientes naturales, productos frescos y tradiciones locales cobran cada vez más relevancia como parte de una experiencia integral de bienestar.

Destinos ideales en Colombia para viajar con adultos mayores: playas y pueblos de ensueño

Elegir entornos naturales para reconectar

“La filosofía Pura Vida responde a una tendencia creciente de personas que buscan reconectar con la naturaleza, mantenerse activas y priorizar su bienestar de una forma más consciente”, agrega Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

Así, el contacto con la naturaleza se ha consolidado como uno de los hábitos más valorados en esta etapa de la vida. Bosques, playas, montañas y espacios abiertos ofrecen oportunidades para reducir el estrés, mantenerse activos y encontrar momentos de desconexión frente al ritmo acelerado de las ciudades.

En este contexto, la búsqueda de experiencias alineadas con el bienestar integral también está transformando la forma de viajar, impulsando el interés por destinos que combinan naturaleza, sostenibilidad y calidad de vida como parte de una misma experiencia.