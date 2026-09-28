Así es el pueblo patrimonio apodado ‘cuatro aguas’: enamora con su arquitectura europea y sus aguas termales

Muy cerca Santa Marta, capital del Magdalena, hay variedad de lugares que pueden visitarse y complementar la experiencia que brinda esta ciudad, en donde los viajeros encuentran no solo una gran riqueza histórica, sino también diversidad cultural y encantos naturales.

Cinco planes gratis para hacer en Santa Marta y aprovechar al máximo una visita de pocos días

En los municipios y corregimientos cercanos existen pueblos con arquitectura tradicional, comunidades indígenas, vestigios arqueológicos y espacios relacionados con la historia colonial y bananera del Magdalena. Esto hace que un viaje por esta región permita combinar diversidad de planes sin necesidad de recorrer grandes distancias.

La Ciénaga Grande de Santa Marta es uno de los atractivos para visitar cerca de Ciénaga. Foto: Cortesía - Colparques

Una de esas alternativas es visitar Ciénaga, que se encuentra a menos de una hora de Santa Marta. Se le conoce como ‘cuatro aguas’, porque su geografía está rodeada y bañada por cuatro cuerpos de agua diferentes: el mar Caribe, frente al cual el municipio posee extensas playas; la Ciénaga Grande de Santa Marta, la laguna costera más grande de la región; los ríos locales como el Córdoba que desciende de la montaña y las aguas termales, conocidas popularmente como El Volcán.

Belleza arquitectónica

Este municipio es reconocido por su gran belleza arquitectónica que le dejó el siglo XX y hoy hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Es considerado la segunda ciudad en importancia del Magdalena y conserva elegantes casonas de la primera mitad del siglo pasado, entre ellas la Casa Morelli, cuyo valor patrimonial contribuyó a que fuera declarada Monumento Nacional en 1994 y que actualmente figure como Bien de Interés Cultural (BIC).

El municipio colombiano apodado ‘la capital de los ríos’, un encantador destino rodeado de ciénagas y humedales

La mencionada Red indica que caminar por las calles de este pueblo permite descubrir una arquitectura que mantiene vivos sus rasgos tradicionales, especialmente a través de fachadas coloridas, frisos, pilastras, columnas y marcos ornamentados en puertas y ventanas.

En el interior de estas edificaciones también sobresalen los pisos elaborados con baldosines decorativos, los amplios espacios y detalles artesanales como los característicos calados, elementos que enriquecen el patrimonio arquitectónico de Ciénaga.

Ciénaga tiene varios lugares de alto valor histórico y arquitectónico. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Ciénaga Magdalena

Además de recorrer sus calles y disfrutar de su arquitectura, uno de los planes imperdibles para los viajeros es visitar sus aguas termales, ubicadas en el corregimiento de Córdoba, a 800 metros del río que lleva su mismo nombre.

Se dice que son aguas medicinales, con propiedades terapéuticas, convirtiéndose en una opción saludable y de relajación para los viajeros. El Volcán es un sitio considerado como sagrado para los indígenas de las etnias que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sus aguas ofrecen una temperatura promedio de 43 grados centígrados, pero también los turistas encuentran una pequeña piscina para niños y adultos con agua bombeada directamente desde el manantial, que son menos calientes.