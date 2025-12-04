El departamento de Bolívar les ofrece a los viajeros diversidad de destinos para conocer. Si bien Cartagena, su capital, es el destino emblemático que atrae a millones de turistas cada año, en este territorio también se encuentran otras opciones que pueden ser utilizadas por los viajeros.

Además, el departamento es rico en historia, ya que fue en Bolívar donde se gestaron muchas de las luchas por la independencia de Colombia, lo que se refleja en sus monumentos y sitios históricos.

Pueblos como Mompox, con su arquitectura colonial y su atmósfera tranquila, es uno de los sitios imperdibles en esta región del país, pero no es el único. Allí se encuentra Magangué, ubicado en el sur del departamento, que se ha consolidado como uno de los epicentros fluviales más importantes del Caribe colombiano. Esta es la segunda ciudad más poblada del departamento, después de Cartagena.

Este destino destaca por sus recursos hídricos. | Foto: Suministrada a Semana

Gracias a su ubicación geográfica, este municipio recibe las aguas de tres de los ríos más imponentes del país: San Jorge, Cauca y Magdalena y por ello se le conoce como ‘la ciudad de los ríos’.

El cruce natural de estos afluentes hídricos no solo es importante para su geografía, sino también para la economía, la cultura y la vida cotidiana de sus habitantes.

El portal Turismo por Bolívar indica que, además de estar a orillas del río Magdalena, Magangué es una población rica en otros recursos hídricos. Por ejemplo, cuenta con seis complejos cenagosos, que en total albergan unas 44 ciénagas, que son de los encantos naturales de este lugar.

Durante mucho tiempo su puerto fue considerado uno de los más activos del país, sirviendo de conexión entre el Caribe y el interior del país. Aunque con los años perdió protagonismo por el auge del transporte terrestre, continúa siendo un punto estratégico para la navegación y el transporte regional.

El portal Viaja por Colombia indica que en este destino las principales actividades económicas son la pesca, la ganadería y la agricultura.

Puente Roncador, en inmediaciones de Magangué. | Foto: Andrea Gómez

Sitios de interés

En la lista de sitios más tradicionales para visitar en este destino se encuentran la Catedral de La Candelaria y el Parque de Las Américas, y sus diferentes lugares de diversión y esparcimiento como discotecas, restaurantes, entre muchos otros.