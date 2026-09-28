Así es la ‘ciudad industrial’ de Colombia, un destino antioqueño reconocido por su resiliencia y diversos atractivos

Itagüí es uno de los municipios más poblados del departamento de Antioquia.

Ubicado a 14 kilómetros de Medellín, aproximadamente a media hora de distancia en vehículo, “sobresale por su actividad textil, su industria licorera, la manufactura, los servicios y el comercio”. Por ello, pese a no ser un capital de departamento, es uno de los municipios más industrializados en Colombia, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

“Posee importantes hallazgos arqueológicos, bienes patrimoniales y también lugares naturales como el corregimiento El Manzanillo. Adicionalmente tiene una riqueza expresada en las manifestaciones culturales y comunitarias, caracterizada por la pujanza de los habitantes, con la que han podido superar periodos muy permeados por la violencia”, agrega la publicación en una reseña en su sitio web.

Por esto último, es considera una ‘ciudad resiliente’, ya que “el territorio ha sabido sobrellevar los hechos del pasado”.

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Historia

El municipio fue erigido el 24 de diciembre de 1831 como distrito parroquial. En su territorio se llevaron a cabo combates en el marco de las guerras civiles que azotaron el país en el siglo XIX.

“Para principios del siglo XX, diversas empresas establecieron sus fábricas en áreas pertenecientes al municipio, hecho que con el tiempo generó un importante crecimiento industrial. Es así que para finales de la década de 1960 ya se habían asentado más de ochenta factorías industriales en el municipio. En razón de esta actividad, hoy Itagüí es conocida como la ‘ciudad industrial de Colombia’”, señala la Gobernación de Antioquia.

Atractivos

Entre sus principales sitios de interés se encuentra el Museo Ditaires, considerada patrimonio cultural del municipio. En este lugar vivió el filántropo colombiano Diego Echavarría Misas.

Otro sitio destacado es la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, una de las parroquias más importantes de la población.

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El parque principal es otra parada imperdible para quienes visitan Itagüí. Recibe el nombre de Simón Bolívar en honor al libertador. Está rodeado de zonas verdes y espacios de esparcimiento.

El pico Manzanillo también es destacado como atractivo. Es una reserva natural que se ubica en el corregimiento el Manzanillo. Se destaca por su diversidad en fauna y flora.

El museo Graciliano Arcila es otro espacio para visitar. “En el año 2012 fue reconocido como una experiencia exitosa en desarrollo creativo del patrimonio a nivel del departamento de Antioquia”, señaló Antioquia Travel.